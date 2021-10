God Of War: Kratos bekommt endlich eine PC-Portierung!

auch interessant

Vorbei ist es mit der Exklusivität! Nach ‘Horizon Zero Dawn’ schafft mit ‘God Of War’ ein weiteres, den PlayStation 4-Besitzern vorbehaltenes Spiel seinen Weg auf den heimischen Computer.

Nachdem Kratos in den Vorgängerteilen mit den olympischen Göttern kurzen Prozess gemacht hat, wagt der gestandene Serienprotagonist mit ‘God Of War’ einen Abstecher in die nordische Mythologie. Auf der PlayStation 4 lässt sich das Abenteuer bereits seit 2018 spielen – bisher exklusiv. Das ändert sich jetzt.

Der Ableger soll nun dank einer geplanten Portierung auf dem PC spielbar werden. Damit verfolgt Sony konsequent das von Jim Ryan erwähnte Vorhaben weiter, künftig konsolenexklusive Titel auch auf dem Computer zugänglich zu machen. Zuvor wurde bereits angekündigt für Uncharted 4: A Thief’s End ebenfalls eine derartige Portierung veröffentlichen zu wollen.

Verglichen mit der PlayStation 4-Version bekommt die PC-Fassung einige Neuerungen spendiert. So soll es beispielsweise möglich sein, das Spiel in 4K genießen zu können. Zudem soll die Bildrate nicht gedeckelt sein und die Grafik leicht verbessert werden. Auch eine Auflösung im 21:9-Format ist geplant. Wahlweise soll sich der Titel entweder mit der gewohnten Controller-Steuerung oder konventionell mit Maus und Tastatur zocken lassen.

God Of War auf Amazon.de bestellen!

Erscheinen soll die Portierung am 14. Januar 2022 für den PC – sowohl auf Steam als auch im Epic Games Store. Für das kommende Jahr ist mit ‘God Of War: Ragnarök’ eine Fortsetzung des Ablegers in Planung. Ob der Nachfolger auch für den PC veröffentlicht wird, ist bisher nicht bekannt.