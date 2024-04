Gothic-Supergroup Cemetery Skyline veröffentlicht erste Single

Cemetery Skyline: Alles, was Skandinavien zu bieten hat

Die neue Supergroup Cemetery Skyline hat ihre erste Single namens ‘Violent Storm’ und ein dazugehöriges Musikvideo veröffentlicht. Cemetery Skyline haben sich voll und ganz dem klassischen Gothic Rock verschrieben. Daher kann man sich auf emotional-düstere Stücke wie in den Neunzigern freuen. Mit dabei sind Mikael Stanne von Dark Tranquillity (Gesang), Markus Vanhala von Insomnium an der Gitarre, Santeri Kallio von Amorphis am Keyboard, Victor Brandt von Dimmu Borgir am Bass und Vesa Ranta am Schlagzeug. Eine ziemlich finstere Besetzung, also.

Markus Vanhala kommentierte das Video auf dem Instagram-Kanal der Band: „Die Wettervorhersage deutet auf einen nordischen gotischen Sturm hin, der sich erhebt. Die Stimmung des Liedes ist stark inspiriert von den spätabendlichen leeren Straßen von Goth-emburg und ihren verzweifelten Geschichten über Einsamkeit und Verirrung in der einzigartigen schönen Misere und Trauer des nordischen Gothic.“

Eingängiger Gothic Rock

„Es geht um aufgestaute Frustration und wie sie außer Kontrolle geraten kann, das Gefühl der Hilflosigkeit und wie es übernehmen kann“, fügte Stanne hinzu.

Auch Keyboarder Kallio beschrieb den Song als eingängigen Gothic Rock-Track: „Es ist ein einfaches, rockiges Lied, das die Band perfekt repräsentiert“, schrieb er auf dem Sozialen Netzwerk.

Das komplett in Schwarzweiß gedrehte Video, das unter der Regie von Patric Ullaeus entstand, zeigt einen sehr besonderen Moment. „Das Video erzählt die Geschichte, wie diese seltsame Gruppe von Freunden buchstäblich zusammenkommt“, so Vanhala. Kallio fügt hinzu: „Wir machen einen Spaziergang über einen alten Friedhof und treffen uns tatsächlich zum ersten Mal als Band.“

Cemetery Skyline werden Ende August ihr Live-Debüt geben. Wie von einer skandinavischen Gothic-Mega-Gruppe zu erwarten, wird dies jedoch nicht hierzulande passieren. Die Band wird erstmals auf dem John Smith Rock Festival in Finnland vor Publikum auftreten.

