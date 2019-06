Grand Magus: Exklusive Videopremiere von ‘Untamed’

Left to right: JB Christoffersson (Guitars, Vocals) Fox Skinner (Bass) Ludwig Witt (Drums)

Die schwedischen Heavy Metal-Helden Grand Magus haben kürzlich ihr neuntes Studioalbum WOLF GOD via Nuclear Blast veröffentlicht. Sänger und Gitarrist JB wies auch direkt auf die neue Arbeitsweise hin: „Wir haben die vorherige Philosophie, erst das Schlagzeug, dann den Bass und dann die Gitarren aufzunehmen, verändert.“

Weiterlesen Grand Magus: Die Hörprobe von WOLF GOD Den gewohnten Zweijahresrhythmus konnten Grand Magus diesmal nicht einhalten: Knapp drei Jahre nach dem mächtigen SWORD SONGS ist das Nachfolgealbum WOLF GOD endlich fertiggestellt. Stattdessen hat die Band alles gemeinsam, quasi live, eingespielt. Eine Herangehensweise, die den Detailverliebten unter euch auffallen dürfte, ohne dass Grand Magus groß ihre Grundphilosophie aufgegeben hätten.

Groove und Härte des erfolgreichen Vorgängers finden sich auch auf dem mittlerweile neunten Studioalbum, dazu gesellt sich ein überragend aufgelegter JB, dessen Stimme emotional und variabel über den starken und einprägsamen Instrumenten schwebt. Die neue Arbeitsweise bei den Aufnahmen schlägt sich beeindruckend im Gesamtklang nieder.

„Grand Magus huldigen auf ihrem neuen Album WOLF GOD dem animalischen Aspekt ihrer Songs und feiern den im Vergleich zum 2016er-Vorgänger SWORD SONGS weiteren Zugewinn an vitaler Kraft. Hier sitzt der König der (Rock-) Wildnis auf dem Thron!“ (Matthias Mineur, METAL HAMMER)

Ehrlich und bodenständig

Es fließt zusammen, was zusammengehört. Melodien, Riffs und Rhythmusfraktion vereinen sich zu einprägsamen Hymnen, die ihren Platz im Thronsaal der Metal-Historie finden werden. Aufgenommen in Sweetspot Studio in Schweden wurde gemeinsam mit Produzent Staffan Karlsson (Arch Enemy, Firewind, Spiritual Beggars) der Grundstein für einen weiteren triumphalen Siegeszug gelegt. Denn die hauptsächlich im ersten Take aufgenommen Songs verfügen über einen ehrlichen, ausdifferenzierten, aber gleichzeitig bodenständigen Sound, der deren Wucht in ein passendes Klangbild hüllt.

„Headbanger! Wir sind stolz darauf, euch das Video zu ‘Untamed’ präsentieren zu dürfen. Diese gleichsam animalische wie epische Visualisierung unseres Songs wurde von unserem guten Freund uns Regie-Zauberer Mr. Martin Björlund kreiert. Wir hoffen, euch gefällt es. Beste Wünsche aus dem Norden, stay heavy!!!“ (JB)

Seht hier exklusiv die Vieopremiere von ‘Untamed’. Der komplett animierte Clip wurde von Martin Björnlund erstellt.