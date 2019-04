Die Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 22.03.2019 in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Stahlmann, RWPL und Usurper.

Megadeth Ob die Songs wirklich von Dave Mustaine höchstpersönlich ausgewählt wurden, sei mal dahingestellt – viel Grund zum Streiten bietet diese Zusammenstellung jedenfalls nicht. Alles über WARHEADS ON FOREHEADS könnt ihr hier nachlesen. https://www.youtube.com/watch?v=DeOzr8Wv_kc&list=OLAK5uy_l_uxEGqvEYz4R9CqIVCX80MJsQ_Ae-jgo Battle Beast Wer neues klassisches Battle Beast-Material hören will, muss Beast In Black auflegen. Warum das so ist, lest ihr hier. https://www.youtube.com/watch?v=Dud63tz5JPU Cellar Darling https://www.youtube.com/watch?v=usDxh4b3yQc Es macht schlichtweg sprachlos, was nicht mal zwei Jahre nach dem spannenden Einstand THIS IS THE SOUND aus dieser Band geworden ist. Alles über THE SPELL lest ihr hier. https://www.youtube.com/watch?v=bU54MDtzrVU Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr…