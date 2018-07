Green Carnation: Exklusive Videopremiere aus LAST DAY OF DARKNESS

Foto: Screnshot via YouTube, Prophecy. All rights reserved.

Green Carnation sind ein Unikat in der Welt des progressiven Metal. Im Jahre 1990 vom ehemaligen Emperor-Bassisten Terje Vik Schei (alias Tchort) gegründet, gelangte die Band um die Jahrtausendwende zur Blüte und steht seit jeher in enger Verbindung zu ihren Weggefährten von In The Woods…, mit denen sie sich seit jeher Bandmitglieder teilen.

Weiterlesen Live bei Green Carnation in Norwegen Die norwegischen Progressive-Meister Green Carnation laden Fans aus aller Welt zum großen Homecoming-Konzert in ihrer Heimat ein. METAL HAMMER folgte dem Ruf aus dem hohen Norden. In den Augen vieler Fans ist die Sternstunde von Green Carnation das 2001 erschienene LIGHT OF DAY, DAY OF DARKNESS, ein 60-minütiges Meisterwerk des Progressive Metal, das der Band zu Szene-Popularität verhalf und auch die norwegische Kleinstadt Kristiansand in Genre-Kreisen bekannt machte. Inhaltlich verarbeitete Tchort auf diesem Album den tragischen Verlust seiner Tochter wie auch die Geburt seines Sohnes.

Die Band und das Produktions-Team können in Zusammenarbeit mit Prophecy Productions nun LAST DAY OF DARKNESS präsentieren – eine 95-minütige Kombination von Dokumentar- und Konzertfilm, die durch eine Crowdfunding-Kampagne in dieser Form ermöglicht werden konnte.

LAST DAY OF DARKNESS (hier vorbestellbar) widmet sich Green Carnations Welttournee von 2016 zur Feier des 15. Jahrestages von LIGHT OF DAY, DAY OF DARKNESS und findet seinen Höheüunkt im großen Tourfinale in Kristiansand, der Heimatstadt der Band. Der Dokumentarfilm enthält ungestellte Einblicke hinter die Kulissen, Aufnahmen von den Proben sowie ein exklusives Interview mit dem Band-Kopf und Komponisten Tchort, das die persönlichen Hintergründe des bedeutendsten Albums von Green Carnation beleuchtet.

Seht hier exklusiv ein Exzerpt aus LAST DAY OF DARKNESS: