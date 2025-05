Weil Billie Joe Armstrong beim Coachella Israel kritisiert hat, will David Draiman von Disturbed nun mit dem Green Day-Gitarrist sprechen.

Was seit dem schrecklichen Terrorangriff und der Geiselnahme durch die Hamas am 7. Oktober 2023 im Gazastreifen geschieht, ist ein brisantes und komplexes Thema. Dies durfte auch Green Day-Frontmann Billy Joe Armstrong feststellen, der mit seiner Band am vergangenen Wochenende beim kalifornischen Coachella Festival auftrat. Weil er in eine Textzeile Palästina einbaute, flatterte ihm nun ein Gesprächsangebot von Disturbed-Sänger David Draiman ins Haus. Konkret geht es um den AMERICAN IDIOT-Song ‘Jesus Of Suburbia’. Aus der ursprünglichen Textzeile "Runnin’ away from pain when you’ve been victimized" machte Armstrong kurzerhand "Runnin’ away from pain like the kids from Palestine". Damit wollte er…