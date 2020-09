Depression: Diese Songs beschäftigen sich mit der häufigen Erkrankung

Über zwanzig Jahre nach S&M legen die Bay Area-Thrasher Metallica das Konzept nicht einfach nur neu auf, sondern setzen es fort.

Liebe Headbanger, um Experimente waren Metallica nie verlegen. Das Ergebnis kommt bei den Fans mal so, mal so an; man erinnere sich an das gemeinsame Album mit Lou Reed, den Spielfilm ‘Through The Never’ oder auch die Rock-lastige LOAD- und RELOAD-Ära. Auch ihr großes Orchesteralbum S&M spaltete 1999 die Anhängerschaft – manchen ging der Ausflug in das Symphonische zu weit, anderen nicht weit genug; wieder andere waren vom schöpferischen Mut und der monumentalen Umsetzung begeistert. Wie bei allem, was die Metal-Koryphäen anpacken: Es zeigt Einschlag! Zwanzig Jahre später legten die Bay Area-Thrasher das Konzept nicht einfach nur neu auf, sondern…