So äußern verschiedene Stimmen Kritik an der Weigerungshaltung von Großbritannien. Deborah Annetts von der Incorporated Society of Musicians sagt: „Der Musiksektor fühlt sich von der Regierung im Stich gelassen. […] Uns wurden Versicherungen gegeben, dass die Regierung versteht, wie wichtig reibungsloses Reisen für die darstellenden Künste sind.“

Empfehlung der Redaktion

Alison McGovern von der Labour-Partei ergänzt: „Wenn die Tories von Boris Johnson Musiker davon abhalten in Europa zu touren, nur um einen politischen Punkt zu machen, dann werden ihnen die Musikfans nicht vergeben. Musik ist ein riesiger Export für Großbritannien, und Tourneen und Auftreten sind jetzt eine der Haupteinnahmequellen für Künstler. Also warum sollten die Tories es Musikern absichtlich schwerer machen, das Beste aus ihren Möglichkeiten in Europa zu machen?“

