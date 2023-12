‘GTA 6’: Datum für Trailer bekannt!

Für ‘GTA’-Fans ist Weihnachten vorgelegt worden. Denn derzeit schmeißen die kommunikationsarmen Entwickler Rockstar Games mit Informationen um sich. Der Hype-Train fährt, mal sehen, ob dies morgen Abend auch noch so sein wird. Denn bereits am 5. Dezember um 15 Uhr erscheint der erste Trailer zum neuen ‘Grand Theft Auto’. Hier wird er zu sehen sein.

Und wann erscheint es? Nun, den Investoren gegenüber kündigte Take Two-Boss Strauss Zelnick an, dass der Firma für das Geschäftsjahr 2025 ein bedeutender Meilenstein bevorstehe. Der ‘GTA’-Mutterkonzern erwartet also hohe Umsätze. Das Geschäftsjahr 2025 läuft bei Take Two von April 2024 bis Ende März 2025. Das könnte (!) bedeuten, dass ‘GTA 6’ noch innerhalb der nächsten 20 Monate erscheinen wird.

‘GTA 6’: Map geleakt?

Zehn Jahre nach Teil fünf werden Rockstar also ihren neuesten Kassenschlager ankündigen. Mit unglaublichen 180 Millionen verkauften Einheiten und rund sechs Milliarden Dollar Umsatz ist ‘GTA 5’ das bisher umsatzstärkste audiovisuelle Unterhaltungsprodukt. Die Entwicklungskosten stiegen auf 250 Millionen Dollar, doch dieses Mal wird das Ganze wahrscheinlich mindestens das doppelte kosten – Videospielproduktionen werden, wie alles, immer teurer.

Zum Glück können Rockstar Games auf eine treue Fan-Gemeinde zählen, die jeden Infohappen genüsslich verschlingt. So auch die nun aufgetauchte und angeblich echte Konzeptzeichnung der Karte von Vice City und Umland. Die sagenumwobene Karte stammt jedoch von einem Reddit-User , der einen groben Entwurf der möglichen Weltkarte basierend auf einen Mega-Leak vom September 2022 gebastelt hat. Hier könnt ihr sie sehen.

