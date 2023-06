Guns N’ Roses: Axl Rose & Slash im Studio gesichtet

Die Fans von Guns N’ Roses warten sehnsüchtig auf wirklich neues Material der legendären Hard-Rocker. Die beiden zuletzt veröffentlichten Tracks ‘Hard Skool’ und ‘Absurd’ stammten ja nur von der halbscharigen Resterampe der Songwriting-Sessions zu CHINESE DEMOCRACY. Insofern verwundert es nicht, dass jeder geneigte Sleaze-Fan zumindest in leichte Aufregung verfällt, wenn ein Foto auftaucht, das Axl Rose und Slash gemeinsam im Studio zeigt.

Gedämpfte Erwartungen

Gepostet haben dieses Bild die Betreiber der Urban Sound Studios in Olso (siehe Video unten; mittlerweile ist das Foto aber nicht mehr im entsprechenden Instagram-Account aufzufinden). Offenbar statteten die zwei Guns N’ Roses-Musiker dem Studio am Tag nach ihrem Auftritt beim Tons Of Rock einen Besuch ab. Dazu schrieben die Studioleute: „Wir durften heute mit diesen zwei Rock-Legenden im Studio abhängen. Echt coole Typen! Die Band wollte ein nettes Studio mit vielen verschiedenen Lautsprechern und Kopfhörern, um sich neue Mixe anzuhören, bevor es weiter nach Glastonbury geht. Es klingt großartig!“

So weit, so gut. Wenn man aber die jüngsten Aussagen von Slash zum Thema „neue Guns N’ Roses-Album“ in Betracht zieht, sollte man nicht gleich Freudensprünge vollführen. So gab der Lockenkopf im Herbst 2022 im Gespräch mit Eddie Trunk an, dass die Band zuerst noch an anderem Material arbeiten und selbiges fertigstellen will, bevor sie sich an ein neues Studioalbum machen will oder kann. Erst danach und nach den bereits gebuchten Live-Aktivitäten würde sich freie Zeit für komplett neue Stücke auftun. Es ist also davon auszugehen, dass die Gunners aktuell — sprich: im Studio im Oslo — die CHINESE DEMOCRACY-Resterampe weiter ausschlachten.

