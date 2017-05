Guns N’ Roses klingen so gut wie nie – sagt Richard Fortus

Foto: Getty Images, Kevin Mazur. All rights reserved.

Guns N' Roses beim Coachella Festival 2016 in Indio, Kalifornien

Nach der nicht nur finanziell übermäßig erfolgreichen “Not In This Lifetime”-Tournee 2016 und vor dem nächsten US-Stadion-Tour-Abschnitt, der am 27. Juli 2017 beginnt, hat sich Gitarrist Richard Fortus (seit 2002 bei den Gunners) zu Wort gemeldet.

Seelenverwandtschaft

Die Chemie zwischen ihm und Slash stimme hundertprozentig, so Fortus: “Wir haben sehr viel gemeinsam, ich fühle eine gewisse Seelenverwandtschaft, und wir harmonieren auf mehreren musikalischen Ebenen. Ich respektiere ihn sehr als Musiker und habe einen Wahnsinnspaß, zusammen mit ihm zu spielen”, so Fortus’ Lobeshymne an seinen Gitarristenkollegen.

Weiterlesen 230 Millionen Dollar Tour-Einnahmen: Läuft bei Guns N’ Roses! Die Reunion lohnt sich: Guns N’ Roses nehmen auf ihrer aktuellen Tour bislang 230 Millionen US-Dollar ein. Das Großartigste an Slash sei, dass er immer noch neue Dinge ausprobiere. “Jeden Abend spielt er seine Parts anders und erreicht immer wieder neue Höhepunkte. Mit ihm zusammen zu spielen ist äußerst inspirierend.”

Zusammenarbeit als primäres Ziel

Fortus bringt auch noch Bassist Duff McKagan ins Spiel, der wie er und Slash die gleiche Herangehensweise an den Spielstil habe: “Zuerst und hauptsächlich spielt man für den Song. Es geht nicht darum, sich selbst zu befriedigen indem man zeigt, was man alles draufhat, sondern darum, als Band zusammenzuarbeiten. Die anderen zu unterstützen wo und wann immer es gebraucht wird anstatt nur dazustehen und zu warten, bis man selbst mit seinem Gitarrengewichse loslegen kann.”

Als Fazit äußerte Fortus: “Auch Axl klingt aktuell so gut wie nie zuvor – die gesamte Band ist momentan eine eingeschworene Gemeinschaft und extrem fokussiert!” Ob die übrigen Gunners das genauso sehen, ist nicht überliefert.