Guns N‘ Roses: Kreuz-Logo-Designer gestorben

Guns N‘ Roses-Gitarrist Slash meldete sich auf seinem Instagram-Profil und verkündete die traurige Nachricht über den Tod von Billy White Jr., dessen Design das Album APPETITE FOR DESTRUCTION prägt.

Traurige Nachrichten

Eine Todesursache nennt der Musiker nicht, nur eine kurze Bildunterschrift: „RIP #BillyWhiteJr, original Designer vom GNR Kreuz-Logo und Langzeit-Freund der Band. Du wirst uns fehlen.“ Guns N‘ Roses-Bassist Duff McKagan kommentiert nur ein betroffenes „Ah…Shit!“.

Guns N‘ Roses-Tattoo

Billy White Junior gestaltete das Logo ursprünglich als Tattoo für Sänger Axl Rose. Dieser hatte die Idee mit den Band-Mitglieder-Totenköpfen und dem Kreuz, das restliche Design ist White geschuldet.

In einem Interview mit Creature Culture in 2016 erzählte der Künstler, dass die keltischen Knoten auf dem Kreuz ein kleiner Verweis an Thin Lizzy seien, eine Band, die sowohl Axl Rose als auch er damals gut fanden.

Rose ließ sich das Tattoo in Los Angeles auf den rechten Arm stechen. In einem Interview sagte er: „Ich habe mir erst das Tattoo stechen lassen, ich habe einen Freund gebeten, es mir zu designen.“ Es war dem Sänger wichtig, egal was mit der Band passieren sollte. „Ich mag Tattoos und wollte etwas, das mich daran erinnert, was mal war, ein Symbol davon.“

Spontanes Album-Cover

Ursprünglich war gar nicht geplant, das Kreuz als Album-Cover für APPETITE FOR DESTRUCTION zu verwenden. Guns N' Roses hatten eigentlich eine Zeichnung des Künstlers Robert Williams als Inspiration genommen, diese war jedoch so explizit und geschmacklos, dass sich die Plattenläden weigerten, das Album zu verkaufen. Das erste Cover wurde stattdessen für das Innere der Platten genommen.

Nachdem ein anderer Künstler, Andy Engel, ein paar kleinere Veränderungen vorgenommen hatte, wurde das Kreuz zum Album-Cover. Das legendäre Album wurde mittlerweile weltweit 30 Millionen Mal verkauft.

