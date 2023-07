Wolodymyr Selenskyj steht auf AC/DC und Guns N’ Roses

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in einem Interview mit CNN über seine Hörgewohnheiten gesprochen. Demnach würde es ihm helfen, in ruhigen Momenten AC/DC, Guns N’ Roses oder Eric Clapton zu hören, um weiter durchzuhalten im Krieg gegen Russland. Darüber hinaus findet der 45-Jährige, dass solche Rock-Musik ein morgendliches Workout sehr bereichert.

Energie für den Tag

CNN-Reporterin Erin Burnett fragte den Staatschef der Ukraine, ob er sich zwischendurch auch mal Momente für sich nehme oder etwas für sich tue. „Ich habe solche Augenblicke“, antwortete Selenskyj. „Es ist wichtig, in Ruhe zu sein, allein zu sein. Wie kann ich allein sein? Allein kann ich mit Musik oder einem Buch sein. Früh am Morgen, wenn es keine Geräusche, keine Menschen, niemanden gibt. Da kann ich einfach lesen, nachdenken. Und Musik hilft da wirklich.“

Anschließend wollte die Dame von CNN natürlich wissen, was für Musik Selenskyj hört. „Ich mag AC/DC und ukrainische Musik. Natürlich mag ich ukrainische Musik sehr, denn das ist meine Muttersprache. Deswegen verstehe ich da nicht nur die Musik, sondern auch die Texte. Bei AC/DC verstehe ich nicht alle Worte, aber ich mag die Energie von AC/DC, Eric Clapton und Guns N’ Roses. […] Ich liebe das. Es ist wichtig, manchmal um 6 oder 7 Uhr am Morgen ein Workout zu haben mit solcher Musik, was einem Energie für den ganzen Tag gibt.“ Guns N’ Roses selbst sind im Übrigen auf dieses Interview gestoßen und haben es in den Sozialen Medien geteilt.

Among good company 🔥 https://t.co/gFuYA0cfWt — Guns N‘ Roses (@gunsnroses) July 5, 2023

