Guns N‘ Roses-Produzent Manny Charlton ist tot

Manny Charlton, Gründungsmitglied der schottischen Hard Rock-Band Nazareth, ist kürzlich im Alter von 80 Jahren gestorben. Den Tod des Gitarristen bestätigte sein Enkel Jamie Charlton, der ein Foto von sich und seinem Großvater via Social Media teilte und es mit „RIP Grandad“ betitelte.

Charlton ist berühmt für die Gitarren-Riffs, die Nazareth in den Siebziger Jahren zu Ruhm und Ehre verhalfen. Er spielte, produzierte und schrieb die meisten ihrer größten Hits, darunter ‘Broken Down Angel’, ‘Bad Bad Boy’, ‘Hair Of The Dog’ und zahllose andere. Ganz zu schweigen von der Produktion der prototypischen Rock-Ballade ‘Love Hurts’, die 1975 weltweit ein Top-10-Hit war und sich beispiellose 60 Wochen in den norwegischen Charts hielt.

Zusammenarbeit mit Guns N‘ Roses

Empfehlung der Redaktion Rammstein-Fan Lena (11) braucht eine Stammzellenspende Industrial Metal , NDH Aufruf an die Rammstein-Fangemeinde: Lena aus Brandenburg, elf Jahre jung und großer Rammstein-Fan, ist auf eine Stammzellenspende angewiesen. Charlton wurde außerdem große Wertschätzung zuteil, nachdem er im Jahr 1987 das einschlägige Guns N‘ Roses-Album APPETITE FOR DESTRUCTION produziert hatte. 1986 hatte er mit der Band in den Sound City Studios an einer Handvoll Demos für die Vorproduktion der Platte gearbeitet, bevor er nach Europa zurückkehrte, um mit Nazareth aufzunehmen. Diese Demos enthielten einige Klassiker. Auch Cover-Versionen von ‘Heartbreak Hotel’ von Elvis Presley und ‘Jumpin‘ Jack Flash’ von den Rolling Stones. Charlton wurde später durch den Produzenten Mike Clink ersetzt. Doch seine Versionen der Guns N‘ Roses-Klassiker finden sich auf der 2018 erschienenen Neuauflage von APPETITE FOR DESTRUCTION.

Allen Freunden, Fans und Angehörigen von Manny Charlton sprechen wir unser Beileid aus. RIP.

