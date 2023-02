Guns N’ Roses verkünden Welttournee

Guns N’ Roses wollen es wieder wissen: Die Sleaze-Rocker um Sänger Axl Rose, Gitarrist Slash und Bassist Duff McKagan haben für diesen Sommer wieder Live-Termine angekündigt. So gehen die US-amerikanischen Musiker von Juni bis Oktober 2023 erneut auf Welttournee. Konkret besucht die Musikgruppe den Mittleren Osten, Europa und Nordamerika, wie es auf dem zugehörigen Tourneeposter heißt (siehe unten).

Mehrere Möglichkeiten

Die deutschen Fans können immerhin über ein Gastspiel der „Gunners“ frohlocken. Am 3. Juli macht das Septett in Frankfurt am Main Halt — im Deutsche Bank Park geht es dann zur Sache. Als weitere potenzielle Pilgerstätten im nicht allzu weit entfernten Ausland bieten sich unter anderem das belgische Dessel (15. Juni), Kopenhagen (17. Juni), Bern (5. Juli), Rom (8. Juli) und Paris (13. Juli) an.

Der öffentliche Ticket-Vorverkauf startet am Freitag, den 24. Februar. Schon am heutigen Mittwoch, den 22. Februar dürfen die Mitglieder des „Nighttrain“-Fanclubs Karten ordern. Eine Mitgliedschaft kostet entweder 50 oder 89 Dollar. Nicht wenige Anhänger von Guns N’ Roses dürften die Hard Rock-Band allerdings erst vergangenes Jahr auf der Bühne erlebt haben. Die Formation trat 2022 bereits in Hannover, Wien, München, Mailand, Groningen und Warschau auf. Wie dem auch sei: Liveshows von GN’R machen immer Spaß. Und wer kann schon Songs wie ‘Sweet Child O’ Mine’, ‘Paradise City’, ‘November Rain’ oder ‘Welcome To The Jungle’ widerstehen.

Die Europatermine von Guns N’ Roses 2023:

05.06. IL-Tel Aviv, Park Hayarkon

09.06. ES-Madrid, Civitas Metropolitan Stadium

12.06. ES-Vigo, Estadio Abanca Balaídos

15.06. BE-Dessel, Graspop Metal Meeting

17.06. DK-Kopenhagen, Copenhell

21.06. NO-Oslo, Tons Of Rock

27.06. GB-Glasgow, Bellahouston Park

30.06. GB-London, BST Hyde Park

03.07. Frankfurt, Deutsche Bank Park

05.07 CH-Bern, BERNEXPO

08.07 IT-Rome, Circo Massimo

11.07. NL-Landgraaf, Megaland

13.07. FR-Paris, La Defense

16.07. RO-Bucharest, National Arena

19.07. HU-Budapest, Puskás Arena

22.07. GR-Athen, Olympiastadium

—

