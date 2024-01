Guns N‘ Roses veröffentlichen KI-Video zu ‘The General’

Kombination aus Live und KI

Guns N‘ Roses haben mittlerweile ein Musikvideo für ihre brandneue Single ‘The General’ veröffentlicht. Wie der Song auch, fällt der kleine Film im Band-Katalog ganz schön auf. Die Band um Axl Rose und Slash setzte bei der Visualisierung nämlich auf die abgefahrenen, aber auch gewöhnungsbedürftigen Effekte einer Künstlichen Intelligenz.

Das Video für ‘The General’ verwurstet Live-Aufnahmen der Band zu einer KI-animierten und äußerst psychedelischen Erfahrung zusammen. Um diese Vision zum Leben zu erwecken, arbeitete die Band mit Dan Potter zusammen, dem Kreativdirektor des in London ansässigen Animationsstudios Creative Works.

Zwischen den Konzertaufnahmen taucht der Zuschauer in das Unterbewusstsein eines jungen Mannes ein, der den Monstern dunkler Kindheitserinnerungen gegenübersteht und dabei die Grenzen zwischen den Welten verschwimmen lässt. Das Ergebnis ist, sagen wir mal, anders als das, was man von Guns N’ Roses sonst so gewohnt ist. Aber das trifft auch auf den Song zu.

Ein neuer alter Song von Guns N’ Roses

‘The General’ ist die B-Seite der limitierten 7″-Vinyl-Single von Guns N’ Roses mit dem Titel ‘Perhaps’, die es nach einigen Verschiebungen seit Dezember letzten Jahres zu kaufen gibt. Die Band spielte den Song erstmals live am 2. November 2023 im Hollywood Bowl in Los Angeles. Damals wurde der noch jungfräuliche Titel von Sänger Axl Rose als ein Lied vorgestellt, das sie zuvor noch nicht gespielt hatten, und dass es „sehr interessant sein könnte.“ Wie recht er doch hatte.

Wie ‘Perhaps’ wurde auch ‘The General’ während der Aufnahmen zum Album CHINESE DEMOCRACY geschrieben. Die beiden Titel schafften es damals allerdings nicht auf die Platte und gerieten etwas in Vergessenheit – obwohl sie hin und wieder in Interviews mit Band-nahen Personen erwähnt wurden. So beschrieb Sebastian Bach schon 2008 in einem Interview mit Rolling Stone ‘The General’ als einen „langsamen, erdrückenden Song.“

