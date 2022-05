Die Rock And Roll Hall Of Fame steht seit Jahren dafür in der Kritik, dass sie vermeintlich Genre-fremde Bands und Künstler aufnimmt. Dieses Jahr haben unter anderem die Neuzugänge Dolly Parton, Duran Duran, Lionel Richie, Pat Benatar und Eminem vergleichsweise wenig mit Rock am Hut. Doch Letzterer mache laut Greg Harris, dem CEO der Rock And Roll Hall Of Fame, genauso „knallharte“ Musik wie Metal.

Großes Statement

Die Country-Musikerin Dolly Parton wollte das Spiel zuletzt gar nicht mitmachen und bot ihren Rückzug vom diesjährigen Voting an. Doch die Rock And Roll Hall Of Fame ließ sich davon weder umstimmen noch beirren und nimmt sie nun trotzdem auf. Bezüglich Eminem dürfte nicht zu bestreiten sein, dass der Rapper einer der einflussreichsten Musiker der letzten Jahrzehnte ist. In der Hall Of Fame gesellt er sich unter anderem zu Jay-Z, LL Cool J oder The Notorious B.I.G.

Im Interview mit „Audacy“ (siehe unten) zögerte Greg Harris nun nicht, die Errungenschaften von Eminem für die Musik im Allgemeinen hervorzuheben. „Viele Jahre lang haben die Leute nach HipHop gefragt. Er ist unser zehnter Künstler aus dieser Kategorie. Doch wenn man sich seine Musik anhört, ist sie genauso knallhart und geradeaus wie jeder Metal-Song. So sieht es aus. Sie ist wie ein Boxschlag auf die Brust mit einer Botschaft und mit einer Kraft und einem Rhythmus und einer Band. Wir sind begeistert davon, dass er im ersten Jahr seiner Wählbarkeit in die Hall Of Fame einzieht. Das ist ein großes Statement.“

