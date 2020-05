Hamilton Leithauser heute um 19 Uhr bei #DaheimDabeiKonzerte – der offizielle Trailer

Einmalig: Metal Hammer, Rolling Stone und Musikexpress machen gemeinsame Sache!

Besondere Zeiten fordern besondere Aktionen. Deshalb haben sich die Redaktionen von Metal Hammer, Rolling Stone und Musikexpress zusammengetan, um euch in den kommenden Wochen von Montag bis Freitag um 19 Uhr ein kleines Privatkonzert zeigen zu können. Und zwar auf allen drei Websites gleichzeitig! Unsere #DaheimDabeiKonzerte sind eine einmalige Aktion – jede drei Musikredaktionen hat Künstler ausgewählt, gemeinsam präsentieren wir sie nun. Also bieten unsere #DaheimDabeiKonzerte mal einen Metal-Act, mal eine Songwriterin und ein andermal eine Elektopop-Band. Denn Musik verbindet. Schaut rein, lasst euch überraschen – und bleibt gesund!

Heute Abend um 19 Uhr gibt es die Session von Hamilton Leithauser. Als kleinen Vorgeschmack auf das Konzert gibt es hier schon mal den offiziellen Trailer.

Viel Spaß!

Über den Artist

Hamilton Leithauser hatte es mit seinen The Walkmen nach zehnjährigem Status als Kult-Band gerade in die Top 40 der USA geschafft. Da verkündeten die enorm wandelbaren Indie-Rocker, die so gar nichts mit dem auf den Dancefloor ausgerichteten Sound ihrer populären New Yorker Nachbarn von den Strokes bis zu Interpol zu tun haben wollten, auch schon eine „ziemlich extrem lange Auszeit“. Die hält seit 2014 an und brachte einige wundervolle – und äußerst unterschiedliche Soloplatten der einzelnen Bandmitglieder hervor.

Die größte Aufmerksamkeit gilt dabei natürlich dem Output von Sänger und Gitarrist Hamilton Leithauser – dem Mann mit der sehr besonderen Stimme. Erst Anfang April erschien sein viertes Solowerk: Auf dem zwischen Soul, Rock’n’Roll und Doo-Wop pendelndem, programmatisch benanntem THE LOVES OF YOUR LIFE widmet Leithauser jeden Song einem speziellen Menschen in seinem Leben. Da passt es nur zu gut, wie er sich für unser #DaheimDabei-Konzert präsentiert: als Familienvater, komplett mit Wandergitarre und auf Stroh herumhoppsendem Kinderchor in der Scheune. Einfach wunderbar!

