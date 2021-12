Hammerfall kündigen neues Album an

Als eine der wichtigsten Bands im schwedischen Heavy Metal haben Hammerfall im Lauf ihrer Karriere insgesamt bereits drei Mal Goldstatus erreicht. Inzwischen ist es Zeit für den nächsten Hammerschwung. HAMMER OF DAWN knüpft nahtlos an den 2019 erschienenen Vorgänger DOMINION an, der vom Publikum hochgelobt wurde. Intern ist man bereits mächtig stolz auf das neueste Werk, das am 25. Februar 2022 offiziell über Napalm Records erscheinen soll. Schon gestern, am 01. Dezember 2021, veröffentlichte die Band den Titelsong ‘Hammer Of Dawn’ inklusive Musikvideo.

Hammerfall in Bestform

Hammerfall-Frontmann Joacim Cans erzählt: „Es ist schwer, in Worte zu fassen, wie extrem glücklich und stolz ich über das Ergebnis von HAMMER OF DAWN bin. Es war ein intensiver Prozess, aber am Ende haben wir es geschafft und ein starkes, vitales und positives neues Album abgeliefert. Wir alle sind in Bestform und gemeinsam haben wir einen weiteren Meilenstein in der Geschichte von Hammerfall gesetzt. Ich kann es kaum erwarten, diese Songs gemeinsam mit meinen Schwestern und Brüdern, den Templars Of Steel, live zu singen!“

Oscar Dronjak fügt hinzu: „Wir haben lange an den Songs für dieses Album gearbeitet, vor allem wegen dem Coronavirus, aber auch, weil wir sehr früh mit der Arbeit an dem Material begonnen haben. Das merkt man dem Ergebnis definitiv an – wir haben Wert auf jedes einzelne Detail gelegt. Eine weitere Entwicklung, die wir deutlich spüren, ist das hohe Energie-Niveau. Beides kann auf die extreme und erzwungene Ausfallzeit zurückzuführen sein, die wir alle während der Pandemie hatten. Die Atmosphäre im Studio war entspannt und locker, und der fehlende Stress schuf die perfekte Arbeitsumgebung, um aufzudrehen, sobald das rote Aufnahmelämpchen anging. Es war einfach, sich zu steigern, wenn es nötig war, da es keine Ablenkungen von außen oder unmittelbare Deadlines gab.

Dieses Album ist in gewisser Weise ein Produkt der Pandemie, aber noch wichtiger ist, dass es ein starkes Statement dafür ist, dass wir im Moment den Höhepunkt unserer Kreativität erleben. Ich habe es schon einmal gesagt: Hammerfall haben noch nie so gut geklungen wie jetzt!“

Die Tracklist von HAMMER OF DAWN: