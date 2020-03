Hammerfall vs. Battle Beast: „Die Grenzen sind ausradiert“

Den Auftakt unserer neuen Rubrik "Schlagabtausch" machen die Sänger von Moonspell und Rotting Christ, die wir zum Gespräch an einen Tisch baten.

Wenn 23 Menschen knapp zwei Monate gemeinsam in einem Nightliner verbringen, kann "Welcome to hell!" schon mal zum Standardgruß geraten. Der Gründer der griechischen Gruppe Rotting Christ bezeichnet die gemeinsame Tournee mit den Portugiesen Moonspell (sowie den Schweizern Silver Dust) deshalb als (geglücktes) "Experiment". METAL HAMMER: Ihr teilt nicht nur Mentalität und Gefühl in der Musik, sondern auch einige Themen: Beide Bands stellen sich…