Die METAL HAMMER Aprilausgabe 2020: Heaven Shall Burn, Parkway Drive, In Extremo u.v.a.

Das wird Dich auch interessieren





Mit ihrem Doppelschlag OF TRUTH AND SACRIFICE gewinnen Heaven Shall Burn nicht nur unseren Soundcheck, sondern veröffentlichen auch eines der wichtigsten Werke dieser Tage: Schließlich traut sich die Band nicht nur musikalische Experimente zu, sondern übt auch beißende Kritik an Politik und Gesellschaft. Neben einem ausführlichen Interview zum Album besuchten wir mit Bandchef Maik Weichert das Berliner Futurium, um Entwürfen für eine bessere Zukunft auf die Spur zu gehen. Als Dreingabe erhaltet ihr eine exklusive CD mit Vorab-Tracks vom neuen Album und weiteren Boni.

Sebastian Kessler parlierte mit Winston McCall über die Dokumentation ‘Viva The Underdogs’ und deutsche Fans.

Für diese exklusive Homestory besuchte Marc Halupczok mit den Damen unter anderem ein Hexenmuseum.

Ob ihnen ihr 13. Album Unglück bringt, besprach Katrin Riedl mit Das Letzte Einhorn, Van Lange und Specki TD.

Johanna Sadonis und Nicke Andersson empfingen Frank Thießies exklusiv in ihrer (neuen) Heimat Stockholm.

Live

The Darkness, Monster Magnet, Five Finger Death Punch, Thy Art Is Murder, Abbath, Slipknot, Tenacious D, Lindemann, Testament, Hammerfall, Destruction

Studio

Carach Angren

Sonderbeilage

Weltexklusive Heaven Shall Burn-CD MAXIMUM SACRIFICE zum neuen Studioalbum OF TRUTH AND SACRIFICE. Alle Infos und Bestellmöglichkeit unter www.metal-hammer.de/hsb

Ihr bekommt METAL HAMMER 04/2020 ab dem 11.03.2020 am Kiosk oder indem ihr das Heft per Mail bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!