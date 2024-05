Harsh Vocal Camp: Hiraes-Frontfrau lädt zum Seminar

Bei manchen Eltern ruft es Unverständnis hervor, doch Metaller wissen, dass Technik dahintersteckt: Growls und Screams. Bald bietet sich beim Harsh Vocal Camp angehenden Schrei-Stars die Möglichkeit, ebenjene Technik von einer Fachfrau zu lernen.

Gutturalgesang verstehen

Empfehlung der Redaktion Vocalcoach Melissa Cross: Emotionale Einschläge Heavy Metal Melissa Cross ist die bekannteste Gesangslehrerin für Metal-Sänger. Sie holt das volle Potenzial aus Musikern heraus. Hiraes-Sängerin und Vocalcoach Britta Görtz lädt im Herbst erstmals zum Trainingscamp. Das Harsh Vocal Camp findet am Wochenende vom 4. bis 6. Oktober in Hannover statt. In der Ausschreibung heißt es: „Dieses bis dato einzigartige Event richtet sich speziell an Sänger*innen aus dem Extreme Metal und Interessierte an verzerrt gesungenen Vocals.“ Geboten werden in den drei Tagen „interessante Keynotes, praxisnahe Workshops, ein Konzert und [ein] interdisziplinäre[r] Austausch“. Input und Expertise bieten neben Görtz weitere angekündigte Experten. Fest stehen dabei Toni Linke, Nadja Rauchwarger und Wolfgang Saus.

„Seit vielen Jahren unterrichte ich nun Growl, Shout und Scream“, so Görtz’ weiterführendes Statement. „Dabei fällt mir immer wieder auf, dass es an Plattformen und Austauschformaten speziell für diese Gesangsrichtungen fehlt. Diese Lücke möchte ich schließen. Ich möchte den Teilnehmenden des Harsh Vocal Camps nicht nur die Techniken näherbringen, sondern auch dazu anregen, ein tiefes Verständnis für die Vielseitigkeit und den Ausdruck von Growl- und Scream-Techniken entwicklen zu können. Dabei wagen wir auch mal den Blick über den Tellerrand und schauen, aus welchen Richtungen andere Genres auf verzerrten Gesang schauen.“

Fakten zum Harsh Vocal Camp

Empfehlung der Redaktion METAL HAMMER Podcast Folge 73 mit Hiraes Melodic Death Metal Ozzy Osbourne plant Abschiedskonzerte, Slayers Kerry King plant seine Rückkehr, Hiraes im Interview und neue Alben von Vitriol, Madder Mortem u.a. An dem Wochenende soll alles rund um die Gesangstechnik behandelt werden, die Genre-Fremde häufig verschreckt, aber auch vielseitig in anderen nichtmetallischen Musikrichtungen eingesetzt werden kann. Eine Teilnahme an dem Seminar im Hannoveraner Musik-Coworking-Space Rampe kostet 299 Euro. Darin sind auch teilweise die Verpflegung sowie der Eintritt zu einem Konzert am Samstagabend enthalten. In der Konzert-Venue Mephisto im Kulturzentrum Faust spielen For I Am King, Rise Of Kronos, Torturized und Human Abyss. Eine genaue Übersicht über den Ablauf des Harsh Vocal Camps gibt es auf der Webseite des Seminars. Das Programm will Veranstalterin Görtz laut eigenen Angaben noch finalisieren.

