‘Hearthstone’ bringt die Party zu seinen Spielern! Offenbar dachten die Macher des Spiels sich, dass die Fans eine Feier verdienen. Die Erweiterung ‘Festival Of Legends’ vereint das Kartenspiel nämlich mit der Atmosphäre eines Konzerts.

Natürlich ist das Add-on auch in der Lore von 'Hearthstone' verwurzelt. Das titelgebende Festival der Legenden ist tatsächlich ein Musikfestival mit Band-Wettbewerb, das in der Canyon-Region Thousand Needles abgehalten wird. Für das Spiel selbst bringt es 145 neue Karten mit, die Musikern elf verschiedener Genres, anderen auftretenden Künstlern sowie Hintergrund-Helfern wie Roadies oder Songwritern entsprechen. Das Schlüsselwort „Finale" bringt außerdem neue Boni in das Spiel, der neue Minion-Type sind die Solisten. Ferner bringt 'Festival Of Legends' Zauber mit sich, die auf Harmonien beruhen.



Einige Neuerungen sind allerdings klassenspezifisch: Je nach gewählter Fraktion gibt es legendäre Musiker, Songs und Instrumente, die als Waffe dienen. Alle Klassen sind Genres zugeordnet, von denen einige Paare bereits bekannt gegeben wurden. Metal fällt dabei den neuen Todesrittern zu. Ferner sind Paladine dem Disco zugeneigt, Schurken mögen Hip-Hop, Krieger stehen für den Rock, Hexenmeister hören gerne Klassik und Schamanen lassen ihre Abende gerne mit Jazz ausklingen. Druiden, die der Popmusik zugeordnet sind, erhalten mit der Erweiterung übrigens eine Überarbeitung, die ihnen unter anderem das Schlüsselwort „Überheilung“ bringt. Weitere Zusätze erklärt Game-Designer Leo Robles Gonzalez im Announcement-Trailer.

