Heaven Shall Burn: Zwischen Klassenzimmer und Konzertbühne

Heaven Shall Burn stehen mittlerweile weit oben auf den Line-ups der Metal-Festivals und haben sich über die Landesgrenzen hinweg einen Namen gemacht. Mit dabei ist auch Schlagzeuger Christian Bass, der seit 2013 festes Mitglied der bekannten Gruppe ist. Der Mann aus dem Ruhrgebiet ist dabei nicht unbedingt der typische Drummer, denn abseits der großen Bühnen macht er vor allem eines: Unterrichten.

Weiterlesen Heaven Shall Burn-Drummer Christian Bass spricht über seinen Lehrerberuf Der Schlagzeuger von Heaven Shall Burn hat sich viel Zeit genommen, um über seinen Hauptberuf als Lehrer zu berichten. Als Oberstufenlehrer für Deutsch und Medientechnik versucht er Jugendlichen in Berlin Grammatik, Satzbau sowie den Umgang mit Internet und mobilen Apps beizubringen. Anstatt Sex, Drugs & Rock’n’Roll warten auf den musikalischen Lehrer Frühstück, Ingwertee und W-LAN. Und das findet er gut so. Denn in der Schule wird er vor allem für seine Lehrerperson gemocht.

„Vom Konzert direkt in das Klassenzimmer“

„Er ist offen für Feedback, das nutzt er auch regelmäßig. Und dadurch gestaltet sich der Unterricht sehr spannend mit ihm“, erklärt beispielsweise einer seiner Schüler. Christian Bass selbst gefällt am Lehrerdasein besonders, dass bei den Schülern ganz oft mehr ankommt, als sie selbst denken.

Gerade weil das Bühnenleben und die Musik so konträr zu seinem Lehrerberuf sind, empfindet er es als tollen Ausgleich. „Wenn man sich im gesunden Maße zurücknimmt, hat man wieder genug Kraft, um in der Schule wieder da zu sein und Zeit und Kraft zu investieren. Das Maß bietet mir die Musik“, erklärt Christian Bass, der auf dem Weg zum nächsten Auftritt regelmäßig seinen Unterricht vorbereitet, sich mit Kolleginnen und Kollegen abspricht und Praktikumshefte bearbeitet.

Was für Christian Bass den Spagat zwischen Lehrerberuf und Top-Drummer für Heaven Shall Burn noch ausmacht, gibt es neben zahlreichen weiteren Reportagen und Interviews auf betzold.tv zu erfahren oder ihr checkt die Instagram-Seite von Christian Bass.

Christian Bass – Leben zwischen zwei Welten

Die neue Reportage über Christian Bass könnt ihr am 12. Februar 2019 um 18.00 Uhr exklusiv bei YouTube auf Betzold TV anschauen.

Alles für Schule, Krippe und Kindergarten – dieses Motto hat sich die Arnulf Betzold GmbH auf die Fahne geschrieben. Als Bildungsspezialist bietet das moderne e-Commerce Unternehmen alles, was pädagogische Fachkräfte benötigen, aus einer Hand. Von fachspezifischem Lehr- und Lernmaterial über Spielprodukte, Kreativ- und Bastelmaterialien, Lehrerbedarf und Technikausstattung bis hin zu Möbeln und vielem mehr. Betzold zählt zu den führenden Versandhändlern in diesem Bereich. Das Familienunternehmen wird mittlerweile schon in zweiter Generation von Ulrich und Albrecht Betzold geführt. Weitere Informationen gibt es auf www.betzold.de.