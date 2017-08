Heaven Shall Burn-Drummer Christian Bass spricht über seinen Lehrerberuf

Summer Breeze 2017 + Interview Christian Bass

Aktiver Lehrer UND berühmter Musiker im Metalcore – JA, das geht!Wir haben auf dem Summer Breeze-Festival Christian Bass, den Schlagzeuger von Heaven Shall Burn zu seinen beiden Jobs interviewt.Wie ist es wohl, am Wochenende 25.000 Zuschauer zu unterhalten und am Montag 25? Schaut rein 😎Wir hatten Euch die Gelegenheit gegeben, uns Fragen für Christian mitzugeben – hier seine Antworten auf Eure Fragen: https://www.facebook.com/bildungsprofis/videos/1616001051785182/Das ganze Interview mit Christian Bass anschauen (24 Min.): https://facebook.com/bildungsprofis/videos/vb.114136468638322/1616049701780317/

