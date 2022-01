Heavy Metal-Paket + 12 Ausgaben METAL HAMMER zum Sparpreis

Die schwedischen Metaller Sabaton präsentieren das Lyric-Video zu ihrer neuen Single ‘Soldier Of Heaven’, die den Kriegsgefallenen eine Stimme geben soll.

Der Song ‘Soldier Of Heaven’ stammt aus THE WAR TO END ALL WARS, dem zehnten Studioalbum von Sabaton. Geschrieben und aufgenommen wurde das Album, das am 4. März 2021 über Nuclear Blast erscheint, während der globalen Coronapandemie. Das Konzeptalbum mit 11 neuen Titeln befasst sich einmal mehr mit den Gräueltaten, Wundern und Ereignissen des Ersten Weltkriegs im frühen 20. Jahrhundert. Daneben wird das neueste Werk der Jungs aus Falun in einer beeindruckenden Vielfalt exklusiver Formate erscheinen, darunter CD, Vinyl und Kassette, wobei die meisten in limitierter Auflage erhältlich sind. Eine Stimme für Tote Unter den verschiedenen Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs…