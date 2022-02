Helloween: Kai Hansen wettert gegen Impfpflicht

In Neudeutsch ausgedrückt ist diese Entwicklung vom Wochenende ein totaler Cringe-Moment. Was ist passiert? Helloween-Sänger und -Gitarrist Kai Hansen hat einen wohlwollenden Kommentar auf der Facebook-Seite der AfD gepostet (siehe unten). Darin schimpft er auf Gesundheitsminister Karl Lauterbach und die geplante Impfpflicht.

Aus Frustration und Wut heraus

Doch damit nicht genug: In seiner Rage schrieb Kai Hansen, Lauterbach müsse zwischen dem „totalem Untergang in die Nichtigkeit oder dem Endsieg mit ALLEN Mitteln“ wählen. Dass das Wort „Endsieg“ eine sehr negative Konnotation hat, war ihm gewiss klar. Es aber erstens überhaupt zu verwenden, und zweitens unter einen Post der AfD zu schreiben — da muss schon einiges im Argen liegen. Zu dieser Einsicht kam Hansen immerhin auch selbst, weshalb er eine Entschuldigung hinterherschickte (siehe weiter unten). Selbige drehte sich jedoch allein um das Wort „Endsieg“, zu seiner grundsätzlichen Meinung über Karl Lauterbach stehe er.

Denn für Musiker sei die aktuelle Lage in der Pandemie weiterhin sehr frustrierend (was natürlich hundertprozentig stimmt und auch nachvollziehbar ist!) — und eine Impfpflicht würde auch nichts daran ändern. Genau in diesem Punkt dürften die Einschätzungen jedoch auseinandergehen. Denn eine Impfpflicht würde ja die Impfquote erhöhen, was bedeutet: Das Coronavirus kann sich schwerer ausbreiten oder wird weniger gefährlich, die Zahlen von Infektionen und Erkrankungen fallen, das Gesundheitssystem wird entlastet und Lockerungen werden denkbar (verknappt ausgedrückt). Insofern ist eigentlich das genaue Gegenteil der Fall: Karl Lauterbach steht so gesehen auf der Seite der Musiker. Höchste Zeit jedenfalls, dass diese Pandemie zu einem Ende findet.

