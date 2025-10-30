Am 30.10. und 31.10.2025 werden Helloween im Rahmen ihrer „40 Years Anniversary Tour“ im RuhrCongress in Bochum spielen. Am 01.11.2025 gastiert die Band in der Barclays Arena in Hamburg. Vorband bei den Helloween-Konzerten der aktuellen Tour sind die finnischen Beast In Black.

Helloween live in Bochum

Für die heutige Zusatz-Show sind noch Tickets ab 72,40 Euro hier erhältlich. Das Konzert am 31.10. (Helloween an Halloween!) ist ausverkauft.

Einlass ist voraussichtlich um 18:30 Uhr, Konzertbeginn um 20:00 Uhr.

Adresse: Stadionring 20, 44791 Bochum

Anfahrt

Mit Pkw

Von der A40 kommend die Autobahnausfahrt „RuhrCongress“ nehmen. Weiter geradeaus auf den Stadionring. Nach circa 400 m befindet sich der RuhrCongress Bochum zur linken Seite.

Parken

Hauseigene Tiefgarage

Von der A40 kommend weiter geradeaus auf den Stadionring. Nach circa 400 m einen Kreisverkehr passieren und hier die dritte Abfahrt wählen. Nach circa 50 m liegt die Tiefgarageneinfahrt zur linken Seite.

Benachbartes Parkhaus

Von der A40 kommend unmittelbar nach der Autobahnausfahrt links halten, um direkt auf das Parkhaus zuzufahren. Der RuhrCongress Bochum ist fünf Gehminuten entfernt. Bitte der Beschilderung folgen.

E-Parken

Im Parkhaus am RuhrCongress Bochum stehen mehrere AC-Ladesäulen (Typ 2) zur Verfügung.

(anklicken für große Ansicht)

Öffentliche Verkehrsmittel

Bus:

Ab dem Bochumer Hauptbahnhof mit der Buslinie 388 in Richtung „Bochum Riemke“. Die Haltestelle „RuhrCongress“ wird nach circa 6 Minuten Fahrzeit erreicht.

Bahn:

Ab dem Bochumer Hauptbahnhof mit den Straßenbahnlinien 308 oder 318 in Richtung „Bochum Gerthe“. Nach circa 3 Minuten Fahrzeit ist die Zielhaltestelle „Vonovia Ruhrstadion“ erreicht. Der RuhrCongress Bochum befindet sich unmittelbar hinter dem Stadion.

Unterkunft

Ausgewählte Hotelangebote für Übernachtungen in der Nähe des Veranstaltungsorts findet ihr hier.

Helloween live in Hamburg

Für die Show sind noch Tickets ab 59,95 Euro hier erhältlich.

Einlass ist voraussichtlich um 17:15 Uhr, Konzertbeginn um 19:15 Uhr.

Adresse: Hellgrundweg 44, 22525 Hamburg

Anfahrt

Navigationshinweise zur Anfahrt mit dem Pkw und zum Parken findet ihr hier. Achtung: Bitte stets die aktuellen Verkehrshinweise checken!

Öffentliche Verkehrsmittel

Alle Veranstaltungstickets der Barclays Arena berechtigen zur kostenlosen Nutzung aller Verkehrsmittel des Hamburger Verkehrs Verbund (HVV) auf der Hin- und Rückfahrt am Veranstaltungstag (ArenaKombi-Ticket).

Mit der S-Bahn:

Ab Hamburg Hauptbahnhof (S-Bahn) mit der S3 Richtung Pinneberg oder S5 Richtung Elbgaustrasse bis Haltestelle Stellingen – Arenen. Von dort erreichen Sie bequem mit dem Veranstaltungs-Shuttlebus-Service die Barclays Arena.

Ab Hamburg Hauptbahnhof (S-Bahn) mit der S3 Richtung Pinneberg oder S5 Richtung Elbgaustrasse bis Haltestelle Stellingen – Arenen. Von dort erreichen Sie bequem mit dem Veranstaltungs-Shuttlebus-Service die Barclays Arena. Mit dem Metrobus:

Linie 22 (S-Blankenese – U-Kellinghusenstr.): Haltestelle: Hellgrundweg/Arenen;

Linie 180 (S-Holstenstr. – S-Stellingen – Arenen), Haltestelle: Am Volkspark

Die Fahrplanauskunft findet ihr hier.

Bahn

Hamburg Hauptbahnhof:

S3 Richtung Pinneberg oder S5 Richtung Elbgaustrasse bis Haltestelle Stellingen – Arenen

oder bis Haltestelle Stellingen – Arenen Hamburg Dammtor:

S5 Richtung Elbgaustrasse bis Haltestelle Stellingen – Arenen

bis Haltestelle Stellingen – Arenen Hamburg Altona:

S3 Richtung Pinneberg bis Haltestelle Stellingen – Arenen

Die Fahrplanauskunft findet ihr hier.

Informationen zur Barrierefreiheit gibt es hier.

Setlist Helloween 2025

Hier vom Konzert am 17.10.2025 in Esch sur Alzette, Luxemburg (Tour-Auftakt):

March Of Time (erstmals live seit 2018) The King For A 1000 Years (erstmals live seit 2008) Future World This Is Tokyo (Live-Debüt) We Burn (erstmals live seit 2016) Twilight Of The Gods (erstmals live seit 1987) Ride The Sky Into The Sun (Live-Debüt) Drumsolo Hey Lord! (erstmals live seit 2004) Universe (Gravity For Hearts) (Live-Debüt) Hell Was Made In Heaven (erstmals live seit 2014) I Want Out Singin‘ In The Rain / Pink Bubbles Go Ape / In The Middle Of A Heartbeat (Akustik) A Tale That Wasn’t Right (erst Akustik-Snippet, dann komplett) Power Heavy Metal (Is The Law) (mit Kai Hansen) Halloween (erstmals live seit 2018) Eagle Fly Free A Little Is A Little Too Much (Live-Debüt) Dr. Stein Keeper Of The Seven Keys (Snippet)

Die weiteren Konzerte der „40 Years Anniversary Tour“

20.11. CH-Zürich, The Hall

22.11. Stuttgart, Schleyerhalle

Helloween auf limitierter Vinyl-Single

Das neue Helloween-Album GIANTS & MONSTERS ist das Melodic Metal-Highlight des Jahres 2025. METAL HAMMER feiert das zweite Album nach der Reunion mit den ehemaligen Mitgliedern Michael Kiske und Kai Hansen mit einer exklusiven Vinyl-7“: Die Single ‘This Is Tokyo’ gibt es einzig und allein hier in physischer Form, den Klassiker ‘Future World’ in einer aktuellen Live-Version auf der B-Seite erstmals auf 7“. Begleitet wird die Schallplatte in METAL HAMMER-Ausgabe 09/2025 von einer umfangreichen Helloween-Titel-Story. Restexemplare gibt es noch im METAL HAMMER-Onlineshop!

