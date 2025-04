Die Spiele-Reihe Diablo, der kultige Manga ‘Berserk’ und die finnische Heavy-Metal-Band Beast In Black veröffentlichen gemeinsam den Track ‘Enter The Behelit’. Der Song erscheint auf einer limitierten Vinyl-Edition und wird weltweit digital vertrieben. Passend dazu feiert heute auch ein Musikvideo Premiere, das dieses unheilvolle Ereignis begleitet.

Das Crossover-Event mit ‘Berserk’ – dem beliebten Manga-Klassiker aus der Feder von Kentaro Miura – findet ab dem 6. Mai in Diablo IV und ab dem 1. Mai in der mobilen Version Diablo Immortal statt. Sowohl Diablo als auch ‘Berserk’ beschäftigen sich mit dem Thema Gut gegen Böse vor dem Hintergrund einer furchterregenden Dunkelheit, was dieses Crossover zu einer perfekten Kombination für Fans macht.

Limitierte Diablo-Single von Beast In Black

Die limitierte Maxi-Single enthält den brandneuen Song ‘Enter The Behelit’ von Beast In Black, der von ‘Berserk’ inspiriert und exklusiv für das Spiel produziert wurde, sowie remasterte Versionen der Fan-Favoriten ‘Die By The Blade’ aus dem Album FROM HELL WITH LOVE und ‘The Fifth Angel’ aus dem Debütalbum der Band, BERSERKER. Viele Songs der finnischen Heavy-Metal-Band sind von der Geschichte und den Charakteren von ‘Berserk’ inspiriert und spiegeln oft den Kampf gegen überwältigende Widrigkeiten und innere Dämonen wider – Themen, die in den Spielen der Diablo-Reihe vorherrschen.

Zweihundert Maxi-Singles wurden auf schwarz-rot marmoriertem Vinyl gepresst und mit Artwork aus Diablo IV und Diablo Immortal versehen, das in Zusammenarbeit zwischen dem Diablo-Art-Team und den Rechteinhabern von ‘Berserk’ entstanden ist. Auf der Vorderseite der Vinyl ist Diablo IV zu sehen, während die Rückseite Key Art aus Diablo Immortal zeigt. Die Vinyl-Single enthält außerdem eine Turntable-Zoetrope-Slipmat, Band-Sticker, Negative von Fotos aus den Kulissen und Konzeptzeichnungen des Diablo IV-Entwicklungsteams, das hinter der ‘Berserk’-Partnerschaft steht.

„Die Essenz, die sich aus dem Nebeneinander von Licht und Dunkelheit, Engeln und Dämonen, Gut und Böse, dem Fleischlichen und dem Geistigen in grenzenlosen Mengen erhebt, ist der Schlüssel, der die Ästhetik und die Erzählungen von Diablo, ‘Berserk’ und Beast In Black nahtlos miteinander verbindet“, so Anton Kabanen, Gitarrist und Songwriter von Beast In Black.

„Um diese außergewöhnliche und doch so passende Zusammenarbeit etwas poetisch zu beschreiben, würde ich sagen, es fühlt sich fast so an, als wäre diese neue und schicksalhafte Dreifaltigkeit von der Hand Gottes selbst entworfen worden. Im Namen des Teams von Beast In Black möchte ich den engagierten Teams von Blizzard, ‘Berserk’ und Nuclear Blast unseren aufrichtigen Dank aussprechen. Vielen Dank, dass ihr dies möglich gemacht habt. Und schließlich gilt mein persönlicher Dank und meine unendliche Dankbarkeit wie immer Kentaro Miura.“

Offizielles Musikvideo zu ‘Enter The Behelit’

‘Enter The Behelit’ wird von einem Videoclip der preisgekrönten Regisseurin Katri Ilona Koppanen begleitet, die auch die Musikvideos zu den Beast In Black-Songs ‚Moonlight Rendezvous‘, ‚Hardcore‘, ‚Power Of The Beast‘ und ‚One Night In Tokyo‘ gedreht hat. Das Video enthält einen animierten Trailer, der von Diablo und ‘Berserk’ inspiriert ist und die Liebe der Band zum Manga und zur Gothic-Kunst von Diablo widerspiegelt, wodurch die Geschichte von ‘Enter The Behelit’ zum Leben erweckt wird.

Das Musikvideo wurde in Helsinki, Finnland, gedreht und wird auch ein Making-of-Video erhalten, das die Kollision der dunklen Welten von Diablo und ‘Berserk’ mit Unterstützung von Beast In Black zeigt.

‘Berserk’-Crossover in Diablo-Spielen

Diablo IV Season 8: Belial’s Return startet am 29. April und läutet die Rückkehr von Belial, einem der Großen Übel von Diablo, ein. Damit wird die düstere Geschichte von Diablo in Form von herausfordernden Bosskämpfen und noch größeren Beutegegenständen fortgesetzt.

Im Mai haben Diablo-Spieler die Möglichkeit, Dämonen in legendären ‘Berserk’-Kosmetikartikeln zu schlachten. In Diablo IV gehören dazu die Berserker-Rüstung für den Barbaren, der Skull Knight-Skin für den Nekromanten sowie „Chimimoryo“ als Begleiter im Spiel. Weitere Gegenstände können im Spiel verdient oder im Shop erworben werden.

In Diablo Immortal können sich Spieler mit der Berserker-Rüstung von Guts oder der Inkarnationsrüstung von Griffith ausrüsten, an der Seite eines Golems als Begleiter spielen und sogar gegen ikonische Charaktere aus der Manga-Serie antreten. Das Crossover umfasst einen Bosskampf mit Nosferatu Zodd, einem der gefährlichsten Gegner der ‘Berserk’-Serie, ein von einer Sonnenfinsternis inspiriertes Minispiel namens „Survivor’s Bane“ sowie Kosmetikartikel für alle Klassen des Spiels, die von Griffith und Guts inspiriert sind.

