Helloween veröffentlichen Comic-Buch und Action-Figuren

Kürbis-Fans, vereinigt euch! Helloween und Incendium tun sich für die Veröffentlichung von ‘Seekers Of The Seven Keys’ zusammen. Dabei handelt es sich um einen übernatürlichen Horror-Fantasy-Comic, der die ikonischen Charaktere auf den Album-Covern der deutschen Heavy Metal-Band ergründet. Die Firma Incendium freut sich außerdem, eine Reihe von Helloween-Sammelfiguren ankündigen zu können, die von den Cover-Artworks und Texten der Band inspiriert sind: The Keeper Of The Seven Keys, The Witch und Jack O. Lantern.

‘Seekers Of The Seven Keys’ behandelt die Suche nach sieben verschwundenen mystischen Schlüsseln, die der Hüter (The Keeper) zurückerlangen möchte. Er ist allerdings nicht der Einzige, der danach sucht. Als ein paar Teenager von der Mission erfahren, begeben sie sich auf ein Science-Fiction- und Fantasy-Abenteuer im Stil der 1980er Jahre. Ein Abenteuer mit einer ordentlichen Portion Horror, schräger Charaktere und Humor.

Helloween-Gitarrist Michael Weikath erzählt: „Offensichtlich ist Dr. Stein nicht der Einzige, der sich lustige Kreaturen ausdenken kann. Wir sind begeistert, dass die Charaktere aus dem Helloween-Universum endlich zum Leben erwachen! Das Team von Incendium hat großartige Arbeit geleistet und ein spannendes neues Comic-Abenteuer geschaffen. Wie wir in ‘Dr. Stein’ sagen: And their time is right!“

Llexi Leon, CEO von Incendium, fügt außerdem hinzu: „Helloweens ausgefallener Comic, inspiriert von ihrer epischen Musik, verbindet die Lieblingscharaktere der Fans mit skurriler Fantasie und einer gesunden Dosis Heavy Metal! Da Helloween zu den großen Innovatoren des Genres gehören, war es eine Freude, ihren Katalog, insbesondere die 'Seven Keys'-Saga, wieder aufleben zu lassen und den Grundstein für eine völlig neue Geschichte zu legen, die sowohl langjährige Fans der Band als auch Liebhaber des Halloween-Horrors ansprechen wird!"

Das Debüt des Comics kommt im Gefolge der kürzlichen Veröffentlichung des Band-betitelten Albums von Helloween. Ziemlich passend, da das Album eine Reminiszenz an alle Epochen der Band-Geschichte darstellt.

Die erste Druckausgabe von ‘Seekers Of The Seven Keys’ wird als limitiertes Sammelbuch im Prestige-Format mit Pappeinband, spezieller Folienbehandlung, Hochglanzseiten und individueller Nummerierung erscheinen.

Die erste Auflage des Comics ist auf 2.000 Exemplare zum Preis von 19,99$ (17,24€) limitiert und kann hier (ab sofort vor-)bestellt werden. Selbiges gilt für die Action-Figuren zum Preis von 29,95$ (25,83€). Als kleinen Vorgeschmack seitens METAL HAMMER gibt es einen Abdruck der ersten Comic-Seiten in unserer MH01-Ausgabe, die am 15. Dezember 2021 erscheint. Also: Happy Halloween!