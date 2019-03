Hellyeah: Neues Album erscheint in Juni

Das persönliche Riff-Lager von Megadeth-Boss Dave Mustaine ist so prall gefüllt, dass er sich einfach nur blind bedienen kann.

Fans der US-Thrasher Megadeth müssen nicht mehr lange geduldig sein. Zum einen steht die Best Of-Veröffentlichung zum 35. Band-Geburtstag (WARHEADS ON FOREHEADS) im März an. Zum anderen ist das neue Album und der Nachfolger des 2016er-Werks DYSTOPIA lange angekündigt und soll noch 2019 erscheinen. Und natürlich wird dieser von Frontmann Dave Mustaine ganz enthusiastisch beworben. Mustaine gehen die Ideen nicht aus, wie er in einem aktuellen Interview aussagt. Schließlich habe er 500 Riffs angesammelt, auf die er nach Bedarf einfach zugreifen kann. "Ich suche mir dort einfach die besten raus, und das ist auch nicht schwer, denn sie sind alle…