Hellyeah bitten Fans um Fotos mit Vinnie Paul

Überreaktion oder sein gutes Recht? The Amity Affliction-Sänger Joel Birch wollte einen Fan mit einem Trump-Pullover aus dem Konzertsaal werfen.

Beim Konzert im Brooklyn Bowl, Las Vegas, erblickte The Amity Affliction-Sänger Joel Birch einen Fan mit einem Trump-Sweater. Das veranlasste ihn in einer Pause zwischen zwei Songs zu einer Ansprache: "Wenn du diesen Scheiß tragen und damit herumlaufen willst, in Kauf nimmst, dass sich andere Leute unwohl fühlen, weil du eine spezielle Meinung über andere Menschen an dir trägst, lass den Scheiß bitte draußen vor der Tür oder geh nach Hause." https://www.instagram.com/p/BsWkFPuDklM/ Diese Aktion brachte natürlich unterschiedliche Reaktionen mit sich. Viele Fans vor Ort beispielsweise jubelten und klatschten nach der Ansage. Der The Amity Affliction-Sänger postete noch ein längeres Statement,…