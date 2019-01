Hellyeah veröffentlichen Teaser zu kommendem Album

Ex-Pantera-Schreihals Phil Anselmo traf der unerwartete Tod seines ehemaligen Bandkollegen Vinnie Paul tief.

Ex-Pantera-Drummer Vinnie Paul schied diesen Sommer am 22. Juni aus dem Leben. Das war auch für seinen ehemaligen Bandkollegen Phil Anselmo, mit dem der Hellyeah-Schlagzeuger bis zum Ende zerstritten war, ein Schock, wie nun in einem Interview bei der Spooky Empire Convention in Orlando, Florida verraten hat: "Ich war gerade mit meiner Rücken-Reha zugange (Phil Anselmo musste sich Anfang des Jahres operieren lassen - Anm.d.R.), hatte einen großartigen Tag mit Schufterei am Boxsack. Dann bekam ich die Nachricht über Vince, und mir blieb einfach nur die Luft weg. [...] Diesen Schmerz würde niemanden wünschen. Tut mir alle einen Gefallen: Liebt…