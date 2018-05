Hollywood Vampires: Johnny Depp singt ‘Heroes’ von David Bowie

In einem Video zur Neuauflage der legendären Rockoper ‘Jesus Christ Superstar’ von Andrew Lloyd Webber singt Alice Cooper in der Rolle des Schurken 'King Herod’s Song'.

[Update] Am Ostersonntag, den 1. April wurde über NBC die "Live in Concert"-Version zu ‘Jesus Christ Superstar’ ausgestrahlt. Bei dieser spielte Schock-Rocker Alice Cooper den König Herodes, was man jetzt in einem Video zur Aufführung unschwer erkennen kann. https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=JVapiOu7Hkc Für seine Interpretation des 'King Herod’s Song' erntete Alice Cooper einige gute Kritiken. So schrieb Entertainment Weekly: "Während er in einem farbenprächtigen orangefarbenen Anzug die Stufen hinunterschritt, seinen Stock drehte und von Showgirls im Vegas-Stil verfolgt wurde, stoppte Cooper buchstäblich die Show, um die Bewunderung der Menge nach seiner entzückend verführerischen Aufführung von ‘King Herods Song’ aufzunehmen." https://twitter.com/alicecooper/status/980922239724998656 [Originalmeldung vom 16.3.2018]…