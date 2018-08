Hollywood Vampires: Ungewohntes Nichtstun von Alice Cooper

Nachdem sich in der Vergangenheit die Negativ-Schlagzeilen zum Puddle Of Mudd-Frontmann häuften, hat der Sänger mittlerweile einen gediegeneren Weg eingeschlagen und gibt Hoffnung auf ein neues Album.

Zu Pudel Of Mudds-Frontmann Wes Scantlin haben sich in den vergangenen Jahren die Nachrichten zu Verhaftungen, abgesagten oder unterbrochenen Shows und Totalausfällen des Musikers gehäuft. Mittlerweile soll der Fronter aber einen geordneteren Weg eingeschlagen haben. Das erzählte er kürzlich in einem Interview mit Rock Titan. Scantlin sagte darin: "Das letzte Jahr bin ich aus dem Gefängnis raus und dann in die Entzugsklinik nach Kalifornien. Das war großartig – wirklich großartig. Ich bin jetzt elf Monate clean – fast genau auf den Tag und ich fühle mich super." Neues Album in Sicht Der Sänger richtete außerdem Dank an seine Familie und seine Fans…