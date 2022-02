Howard Stern spekuliert über die Todesursache von Meat Loaf

Foto: FilmMagic, Gabe Ginsberg. All rights reserved.

auch interessant

Der berühmt-berüchtigte Radio-Moderator Howard Stern behauptet in einem Interview, dass der im Alter von 74 Jahren verstorbene Rocker Meat Loaf vor seinem Tod „in einen verrückten Kult hineingezogen“ wurde und aufgrund dessen die Auswirkungen der Coronapandemie unterschätzt hatte.

Empfehlung der Redaktion Meat Loaf ist tot: Er wurde 74 Jahre Rock Marvin Lee Aday aka Meat Loaf ist gestorben. Das gab seine Familie im Internet bekannt. Der ‘Bat Out Of Hell’-Sänger wurde 74 Jahre alt. Stern, der Meat Loaf im Lauf der Jahre zahlreiche Male zu Gast in seiner Show hatte, pflegte entweder über die Geschäftsbeziehung hinaus eine enge Verbindung zu dem Musiker, oder leitete diese Annahmen über verschiedene Online-Quellen ab. Der Musiker soll nach Sterns Behauptungen starke Abneigungen gegen die COVID-19-Sicherheitsmaßnahmen wie Impfungen, das Tragen von Masken und „Social Distancing“ gehegt haben.

War Meat Loaf an Corona erkrankt?

TMZ behauptete beispielsweise, dass Meat Loaf eine Woche vor seinem Tod ein wichtiges Geschäftsessen versäumt hatte, weil er schwer an Corona erkrankt war. Sterns Gedankengang scheint zudem durch ein Interview von August 2021 untermauert zu werden, in dem der ‘Bat Out Of Hell’-Sänger sagte: „Ich umarme Menschen gerne. Ich umarme Leute auch während der Pandemie. Ich habe verstanden, dass das Leben für eine Weile stillstehen kann, aber man kann das Leben nicht wegen der Politik anhalten. Und im Moment ist das der Fall.

Empfehlung der Redaktion Edward Norton schwelgt in ‘Fight Club’-Erinnerungen mit Meat Loaf Rock Der amerikanische Schauspieler Edward Norton erinnert mit einem Social Media-Beitrag an seinen kürzlich verstorbenen Kollegen und Rock-Sänger Meat Loaf. Gestern Abend kam auf CNN endlich heraus, dass die Masken, die wir alle tragen, nutzlos sind. Aber das weiß ich schon seit sechs Monaten. Sie bewirken nichts und halten einen nicht davon ab, COVID-19 zu bekommen. Sie sind nur lästig und verursachen ein Jucken in der Nase, sodass man nicht atmen kann. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich, aber ich lasse mich nicht kontrollieren.“

„Der arme Meat Loaf wurde in irgendeinen verrückten Kult hineingezogen“, so Howard Stern. „Scheinbar hat er auch wirklich daran geglaubt. Er sagte einmal: ‚Ich würde lieber als freier Mann sterben, als mir diesen Impfstoff zu spritzen.‘ Und jetzt ist er tot. Ich wünschte, seine Familie würde sich dazu äußern und aufdecken, Meat Loaf hätte irgendetwas in der Art gesagt, als er im Krankenhaus lag: ‚Ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte mich impfen lassen sollen.‘“