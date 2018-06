Immortal: Demonaz über das neue Album und seine Inspiration

Die Band um Sängerin Jennifer Haben veröffentlicht Ende August ihr drittes Album. Eine erste Beyond The Black-Single ist auch schon im Netz zu begutachten.

Beyond The Black werden dieses Jahr einige der bekanntesten nationalen und internationalen Metal-Bühnen rocken. Passend zum Release ihres neuen Albums HEART OF THE HURRICANE am 31. August spielt die Band um Frontfrau Jennifer Haben im September vier exklusive Release-Konzerte. Sängerin Jennifer Haben und ihr neues Line-up, bestehend aus Christian Hermsdörfer (Gitarre, Backing Vocals), Tobias Lodes (Gitarre, Backing Vocals), Stefan Herkenhoff (Bass) und Kai Tschierschky (Drums), haben ihre Live-Feuertaufe bereits letztes Jahr bestanden. Newcomer des Jahres Schon mit ihrem Debüt im Jahr 2015 schlug die Band um Sängerin Jennifer Haben ein wie eine Bombe. SONGS OF LOVE AND DEATH hielt sich…