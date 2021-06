In Extremo Schlagzeuger spielt bei EM-Eröffnungsfeier

Nach rund einem Jahr des Wartens können Sport-Fans erleichtert aufatmen: an diesem Wochenende geht es endlich los mit der Fußball-Europameisterschaft. Auch In Extremo-Liebhaber kommen hierbei auf ihre Kosten. Denn bevor Italien im römischen Olympiastadion gegen die Türkei antritt, soll den Zuschauern eine „Show der Superlative“ dargeboten werden. Damit ist die EM-Eröffnungsfeier gemeint. 18.000 von 72.000 Zuschauern, die das Stadion normalerweise füllen, dürfen 2021 vor Ort dabei sein. Alle weiteren Fans verfolgen das Event via Live-Stream. Um ein möglichst spektakuläres Erlebnis für die Zuschauerschaft zu gewährleisten, setzen sich die Veranstalter zum Ziel, mit Hilfe moderner Technik auch im virtuellen Raum einen gebührenden Auftakt hinzulegen.

In Extremo in den Lüften

Die Eröffnungsfeier gipfelt in einer außergewöhnlichen Schlagzeug-Darbietung. Zwölf professionelle Drummer, darunter In Extremo-Mitglied Florian „Specki“ Speckhardt, sollen dabei mit Drahtseilen am Stadiondach befestigt werden. Auf seinem Instagram-Account teilt der 42-Jährige erste Eindrücke vor der großen Show, denn es wird interessant. Bis zu 36 Meter geht es für die Musiker in die Höhe, wie wir in einem weiteren Video erfahren. Sechs der Musiker hängen in der Süd- und sechs der Musiker in der Nordkurve des Stadions – „wie an Marionetten-Fäden“, beschreibt Jürgen Weishaupt, der selbst Teil der Akrobaten-Formation ist. Die internationalen Artisten von Team Extreme Performance On Air begleiten den waghalsigen Auftritt in der Luft. Wir sind gespannt auf den ereignisreichen Startschuss.