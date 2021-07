Iron Maiden: neues Video von Rammstein inspiriert

auch interessant

Iron Maiden haben bekanntlich jüngst mit ‘The Writing On The Wall’ einen frischen Song inklusive Video (siehe unten) veröffentlicht und mit SENJUTSU ihr neues Studioalbum für den 3. September angekündigt. Der aufwändig inszenierte Clip ist offenbar von keiner geringeren Band als Rammstein inspiriert, wie Sänger Bruce Dickinson nun in einem Interview mit Kerrang! verraten hat. Genauer gesagt hat den Frontmann der epische Kurzfilm zum Track ‘Deutschland’ angestachelt (siehe ebenfalls unten).

Episches Iron Maiden-Statement

„Ich habe zu Rod [Smallwood, Manager von Iron Maiden — Anm.d.A.] gesagt: Hast du das Video zu ‘Deutschland’ von Rammstein gesehen?“, erinnert sich Dickinson. „Das ist für mich ein wegweisendes Video. Es ist verblüffend. Nun schlage ich nicht vor, dass wir genau so etwas tun, denn wir sind nicht Rammstein. Aber ich dachte darüber nach, was wir machen könnten, das eine gleichwertige Wirkung für uns hat. Also habe ich das Script für das Video geschrieben, ein bisschen daran herumgedoktert und ihm ein Happy End verpasst. Na ja, eine Art Happy End. Adam und Eva fangen neu an, aber Eddie meint: ,Ich werde euch am Ende trotzdem kriegen.‘“

Das mittlerweile 17. Iron Maiden-Studiowerk SENJUTSU soll, wie bereits erwähnt, am 3. September 2021 über die Plattenfirma Parlophone Records erscheinen. Die erste Platte der Eisernen Jungfrauen seit sechs Jahren wurde wie der Vorgänger THE BOOK OF SOULS in Paris im Guillaume Tell Studio mit dem langjährigen Produzenten Kevin Shirley sowie Co-Produzent Steve Harris eingespielt. Für SENJUTSU – frei übersetzt „Taktik und Strategie“ – hat die Band erneut die Dienste von Designer Mark Wilkinson in Anspruch genommen, um das spektakuläre Coverartwork mit Samurai-Thema auf Basis einer Idee von Steve Harris zu gestalten.

SENJUTSU JETZT BEI AMAZON VORBESTELLEN!