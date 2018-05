Iron Maiden: Setlist zur „Legacy Of The Beast Tour“ veröffentlicht

Am Samstag, den 26. Mai spielten Iron Maiden in Tallinn, in Estland das erste Konzert ihrer „Legacy Of The Beast Tour“. Über Instagram gaben die Metal-Helden einen Einblick in die Setlist, indem sie jeden einzelnen Song mit einer passenden Grafik dazu posteten: und zwar in der Reihenfolge, in der die Lieder auch beim Tourstart in Estland zu hören waren.

Das Konzert wurde mit dem Song ‘Aces High’ eröffnet und weiter ging es mit ‘Where Eagles Dare’. Das Lied spielte die Band zum ersten Mal seit 13 Jahren. Weitere Überraschungen während des Sets waren die Blaze Bayley-Klassiker ‘The Clansman’ und ‘Sign Of The Cross’.

Seht hier die Setlist der Tour:

Das Konzept der „Legacy Of The Beast World Tour" wurde vom gleichnamigen Mobile Game und Comic-Heft von Iron Maiden inspiriert, und das Bühnenbild wird eine Reihe verschiedener, jedoch ineinandergreifender „Welten" präsentieren.

Das eindrucksvolle Bühnenbild der ersten Show, kann man in einem kurzen Clip der Band bestaunen. So flog während der Show beispielsweise eine Spitfire-Kriegsflugzeug-Nachbildung über den Köpfen der Musiker.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=mpjL6XPXT50 Video can’t be loaded: Iron Maiden – First night of the Legacy Of The Beast Tour (https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=mpjL6XPXT50)

Maiden-Manager Rod Smallwood erklärt dazu: „Wie unsere Fans wissen, folgen wir, seit sich Bruce und Adrian zu Beginn der Jahrtausendwende wieder Maiden anschlossen, einem bestimmten Tourneezyklus. Dabei wechseln wir immer neue Albumtourneen mit ,History/Hits‘-Touren mit alten Songs ab.

Wir haben viele Gründe, aus denen wir gerne so vorgehen, nicht zuletzt, weil es der Band die Gelegenheit gibt, sowohl neues Material als auch alte Favoriten zu spielen, von denen wir wissen, dass die Fans sie gerne hören. So bleibt das Erlebnis frisch, nicht nur für die Fans, sondern auch für die Band.

Allein für die vier Konzerte in Deutschland der „Legacy Of The Beast Tour“ sind bereits über 80.000 Tickets verkauft. Aufgrund der überwältigenden Nachfrage ist das Open Air Messe-Gelände in Freiburg bereits im Vorfeld restlos ausverkauft.