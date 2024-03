Iron Maiden: Steve Harris würde gerne ein Buch schreiben

Iron Maiden-Frontmann Bruce Dickinson veröffentlichte bekanntlich erfolgreich seine Autobiografie ‘What Does This Button Do?’. Band-Kollege Steve Harris kann sich ebenfalls vorstellen, ein Buch zu schreiben. Allerdings könnte der Bassist dies nicht mal eben so nebenbei bewerkstelligt kriegen, wie sein Mann am Mikro. Dies plauderte der Brite im Interview mit Radiomoderator Eddie Trunk auf der „Monsters Of Rock“-Kreuzfahrt aus.

„Ich würde liebend gerne irgendwann ein Buch verfassen, aber es ist einfach eine Frage der Zeit“, führt der Iron Maiden-Musiker aus. „Denn es gibt so viele andere Sachen, die ich mache, wenn ich nicht auf Tournee bin. Also ein Buch so zu schreiben, wie es Bruce machte, könnte ich nicht. Er macht einfach zehn Dinge gleichzeitig. Er erzählte mir, dass er sein Buch sogar in Garderoben vor Konzerten geschrieben hat. Das könnte ich nicht tun. Ich müsste mir irgendwie einen Plan machen und es wirklich methodischer angehen. Daher weiß ich, dass ich durchaus eine ziemliche Weile dafür brauchen würde. Aber ja, ich würde gerne ein Buch schreiben — wahrscheinlich einfach über unsere Anfangstage.“

Auf die Möglichkeit einer offiziellen Iron Maiden-Dokumentation angesprochen, erwiderte Harris: „Ich denke, es würde schon dies und das geben, was wir umsetzen könnten, ja.“ ‘What Does This Button Do?’ kam im Oktober 2017 auf die Märkte dieser Welt und landete auf Platz 10 der New York Times-Bestseller-Liste im Bereich „Gebundenes Sachbuch“ Es stellt Dickinsons mittlerweile drittes Buch dar. Zuvor veröffentlichte Bruce bereits zwei satirische Romane — ‘The Adventures Of Lord Iffy Boatrace’ über die englische Oberschicht sowie ‘The Missionary Position’ über Fernsehprediger.

