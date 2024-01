Jay Weinberg kann wieder ohne Hilfe laufen

Foto: Getty Images for NAMM, Matthew Simmons. All rights reserved.

Jay Weinberg, der bis Anfang November 2023 bei Slipknot trommelte, musste sich zuletzt einer Operation an der Hüfte sowie am Oberschenkelknochen unterziehen. Die Heilung ist nun mittlerweile so weit fortgeschritten, dass der Musiker wieder ohne Hilfe laufen kann. Dies vermeldete der Sohn von Bruce Springsteen-Schlagzeuger Max Weinberg in den Sozialen Medien.

Auf einem guten Weg

„2024 hat begonnen und läuft“, schreibt der 33-Jährige. „Also: Läuft ohne Hilfe, aber das ist okay für mich. Gestern war mein erster ganzer Tag, an dem ich seit meiner OP im November ohne Krücken gelaufen bin. Und das war super. Ich bin so begeistert, dass ich stetig Fortschritte mache und dabei nicht nur meine Hüfte schone, sondern jetzt wieder Kraft im Gelenk und im ganzen Bein aufbaue. Das ist ein Erfolg — und fühlt sich gut an.“ Jay Weinberg wurde am 5. November bei Slipknot entlassen. Die Gruppe erklärte diesbezüglich, der Schritt sei eine „kreative Entscheidung“. Sein letztes Konzert mit der Formation absolvierte Jay am 3. November beim Hell & Heaven Festival im mexikanischen Toluca.

Seinen Rauswurf kommentierte Jay Weinberg wie folgt: „Ich frage mich manchmal, wie es wäre, wenn ich meinem staunenden, zehnjährigen Ich einen Besuch abstatten und ihm von den letzten zehn Jahren erzählen würde. Sogar an den schwierigsten Tagen wäre er von dem Abenteuer, das vor ihm liegt, begeistert. Mein Herz war gebrochen, und ich wurde von dem Telefonanruf, den ich am Morgen des 5. November erhalten habe, überrumpelt. Jedoch wurde ich überwältigt von der Welle der Liebe und Unterstützung, die ich von dieser unglaublichen Gemeinschaft erhalten habe, die ich für mein kreatives und künstlerisches Zuhause halte. Und ich bin wahrlich dankbar dafür. Das ist nicht das Ende der Reise, von dem ich geträumt habe und der ich mich verschrieben habe — bei Weitem nicht.“

