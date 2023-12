Slipknot: Jay Weinberg über seine Erfahrungen mit der Band

auch interessant

Der langjährige Schlagzeuger von Slipknot, Jay Weinberg, wurde überraschend im November aus der Band geworfen. Und obwohl die Trennung für ihn überraschend kam, herrscht offenbar kein böses Blut zwischen den beiden Parteien. Nun äußert sich der Musiker selbst und erklärt, warum er seine Zeit bei Slipknot auf keinen Fall missen wollen würde.

Schöne Erinnerungen

Empfehlung der Redaktion Kiss: Dee Snider zweifelt am Bühnenabschied Glam Metal, Heavy Metal Trotz der „End Of The Road“-Tour von Kiss glaubt Dee Snider erst an ein Ende der Band, wenn er die Musiker in ihren Särgen sieht. Am 10. Dezember teilte Jay Weinberg ein Foto in den Sozialen Medien, das seine Masken zeigt, die er bei Slipknot getragen hat. Dazu schrieb er die folgenden Zeilen: „Seit 19 Jahren drehten sich meine Ziele in Musik und Kunst immer darum, mich vorwärts zu bewegen. Es fühlt sich manchmal etwas paradox an, in den Rückspiegel zu schauen, aber manche Momente und Meilensteine sind bedeutsam genug, um innezuhalten und nachzudenken.“ Er ergänzte: „Heute jährt sich zum 10. Mal, dass ich Teil von etwas geworden bin, an das ich als Kind geglaubt habe. Ich behalte nicht viele Erinnerungsstücke, aber für mich repräsentieren diese ein Jahrzehnt konzentrierten und leidenschaftlichen Engagements für meine Weiterentwicklung. In dieser Zeit habe ich gelernt.“

SO FAR, SO GOOD auf Amazon.de bestellen!

Jay Weinberg denkt mit positiven Gefühlen an seine Zeit bei Slipknot zurück. Die letzten Worte richtet er an Fans und Anhängern, welche die Band über all die Jahre begleitet haben. „Die Erinnerungen und Erfahrungen, die diese vier Masken repräsentieren, würde ich um keinen Preis eintauschen“, schreibt der Musiker abschließend. „Und ich fühle mich geehrt, dass ihr alle dabei wart, bei jedem Schritt des Weges.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.