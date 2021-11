Jimmy Bower: Mit Superjoint ist es nun „vorbei“

auch interessant

In einem aktuellen Interview mit Pierre Gutiérrez von Rock Talks kommt die Frage nach Updates bezüglich zukünftiger Superjoint-Aktivitäten auf, da das letzte Album bereits einige Jahre zurückliegt. Jimmy Bower, Gitarrist der Band, antwortet trocken: „Superjoint ist durch, Mann.“ Als Gutiérrez Bower fragt, ob er damit meint, dass es mit Superjoint „für immer vorbei“ ist, sagt er: „Oh ja. Wir wollen es nicht mehr machen. Wir hatten uns zwar wieder zusammengetan und eine Platte aufgenommen und sind zwei oder drei Jahre lang getourt. Aber das war’s. Philip und Stephen konzentrieren sich auf The Illegals und ich mache Eyehategod.“

Das stille Ableben von Superjoint

Empfehlung der Redaktion Phil Anselmo: Kriegs- und Waffengegner Metal Phil Anselmo erzählt von den Hintergründen des 2003er-Superjoint-Albums A LETHAL DOSE OF AMERICAN HATRED und lässt ordentlich Wut gegen die USA raus. Das Album CAUGHT UP ON THE GEARS OF APPLICATION (2016) war das Letzte, das die Band zusammen aufnahm. Seither konzentrieren sich Sänger Philip Anselmo und Bassist Stephen Taylor auf Anselmos Projekt Philip H. Anselmo & The Illegals. 2019 erschien bereits die zweite Platte CHOOSING MENTAL ILLNESS AS A VIRTUE.

CHOOSING MENTAL ILLNESS AS A VIRTUE bei Amazon bestellen

Taylor erwähnte bereits 2020 dass er „keine Ahnung“ habe, ob Superjoint jemals wieder Musik machen oder auf Tour gehen würden. „Im Grunde genommen machen wir alle noch unser Ding, nur in verschiedenen Bands“, erklärte er im „Not These Two Fucking Guys“-Podcast. Auf die Frage, ob Superjoint – die früher als Superjoint Ritual bekannt waren – „momentan im Ruhestand sind“, antwortete Taylor: „Ich bin mir nicht sicher. Sag niemals nie. Wir haben nicht darüber geschrieben oder gesprochen. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein totes Thema ist oder nicht, Mann. Ich kann es wirklich nicht sagen.“