Jinjer sammeln mit T-Shirt-Kampagne 130.000€ für die Ukraine

Nachdem Jinjer ihre im Rahmen der Slipknot-Knotfest-Roadshow geplanten Auftritte absagen mussten, rief die Band eine gemeinnützige Kampagne ins Leben, um Spenden zur finanziellen Unterstützung für die Ukraine zu sammeln, die seit nunmehr vier Wochen vom russischen Militär bedroht und angegriffen wird.

Bei der Kampagne handelt es sich um eine neue Merchandise-Linie der Band. Auf den T-Shirts sind sowohl das Jinjer-Logo als auch der Slogan „We Want Our Home Back" (zu deutsch: „Wir wollen unsere Heimat zurück") in den Farben der ukrainischen Flagge abgedruckt. Alle Einnahmen gehen an landesinterne und -externe Hilfsorganisationen. 130.000€ konnte die Band bereits sammeln.

Trotzdem ist noch Zeit, sich ein Jinjer-T-Shirt über den offiziellen Merchandise-Store der Band zu bestellen.

Update von Jinjer

Am 20. März 2022 erklärten Jinjer: „Liebe Freunde! Über 11.000 verkaufte Donation Tees! Wir haben bereits 130.000€ gesammelt. Eure Unterstützung hilft nicht nur so vielen Menschen in Not. Ihr sendet auch ein dringend benötigtes positives Zeichen an die Menschen, dass sie nicht alleine sind. Die ersten Spenden in Höhe von insgesamt 10.000€ schickten wir bereits an einen Luftschutzbunker in Kiew, der 300 Menschen beherbergt und schützt. Weitere Spenden gingen außerdem an einen slowakischen Hilfskonvoi, der dringend benötigte medizinische Hilfsgüter, Lebensmittel und Kleidung sammelt, um sie für Geflüchtete aus den Regionen Charkiw und Tschernihiw, die seit Beginn des Krieges schwer getroffen wurden, nach Uzhgorod zu liefern.

Weitere Updates darüber, wo und wem eure Spenden geholfen haben, werden bald veröffentlicht! Im Namen der gesamten Band, der Crew, des Labels und der gesamten Ukraine – wir danken euch! Für diejenigen unter euch, die noch kein Shirt ergattert haben: Es sind noch beide Designs erhältlich.“