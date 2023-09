Joan Jett: Alles Gute zum 65. Geburtstag

Joan Jett zählt zu den legendärsten Figuren in der Geschichte des Rock’n’Roll und gilt als Ikone, die die Musikwelt in vielerlei Hinsicht geprägt hat. Ihre beeindruckende Karriere erstreckt sich inzwischen über mehrere Jahrzehnte und hat sowohl die Musik-Branche als auch gesellschaftliche Debatten nachhaltig beeinflusst.

QUEENS OF NOISE

Dass sich die gebürtige Joan Marie Larkin irgendwann einmal als einflussreiche und namhafte Figur im Rock-Kosmos entpuppen würde, hatte die Musikerin selbst bereits in jungen Jahren vorhergesehen. Hochmotiviert und von ihrer Vision überzeugt, erlernte Jett das Gitarrenspiel und gründete 1975, nachdem sie nach Kalifornien gezogen war, die ausschließlich aus jungen Frauen bestehende Formation The Runaways.

Als eine der ersten bekannten Rock-Bands ohne ein einziges männliches Mitglied, die heute unter anderem als Wegbereiterin der Riot Grrrl-Bewegung in den Neunziger Jahren gilt, brach sowohl das Image als auch die lyrischen Inhalte und der Sound der Gruppe mit den damaligen gesellschaftlichen (Geschlechter-)Konventionen. Die aggressive, rebellische Aufmachung der Band verlieh ihr aufgrund ihrer Einzigartigkeit schnell einen Sensationsstatus, der für enorme Karrierehochs und -tiefs sorgen sollte.

Zeit- und furchtlos

Joan Jett hielt sich nach dem Bruch mit den Runaways im Jahr 1979 weiterhin auf der Rock'n'Roll-Agenda und startete mit Joan Jett & The Blackhearts ihre Solokarriere. Ihr Durchbruch erfolgte kurz darauf, im Jahr 1982, mit dem Hit 'I Love Rock'n'Roll', der sich wochenlang an der Spitze der Billboard Charts hielt. Der Song etablierte sich schnell als inoffizielle Hymne von Jett und festigte ihren Ruf als eine der wichtigsten Rock-Stars ihrer Zeit. In den folgenden Jahrzehnten veröffentlichte die Gitarristin und Sängerin eine Reihe einschlägiger Alben und Hits, darunter 'Bad Reputation', 'Crimson And Clover' und 'I Hate Myself For Loving You'. Erst kürzlich präsentierte sie ihre aktuelle EP MINDSETS (2023).

Eine wichtige Facette von Joan Jett & The Blackhearts bleibt nach wie vor ihre feministische Botschaft. Joan Jett selbst erhob sich somit zu einer Leitfigur für Frauen im Rock’n’Roll und setzte sich für die Gleichberechtigung und Sichtbarkeit von Frauen in der Musikindustrie ein.

Noch heute gilt die US-Amerikanerin als Inspiration für Musikerinnen und Musiker rund um den Globus. Ihr bemerkenswerter Werdegang wurde unter anderem in der Hollywood-Produktion ‘The Runaways’ (2010) festgehalten.

