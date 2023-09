Richie Sambora sprach mit Jon Bon Jovi über Reunion

Richie Sambora (l.) und Jon Bon Jovi (hier bei einem Auftritt im Jahr 2012) nähern sich wieder an

Richie sprach mit Jon Bon Jovi

In Chris Shifletts Shred With Shifty Podcast am Donnerstag äußerte Richie Sambora erneut, dass er mit Bon Jovi über eine Wiedervereinigung gesprochen hat. Diesmal schien der Gitarrist jedoch zu bestätigen, dass er tatsächlich mit Bandleader Jon Bon Jovi selbst darüber gesprochen hat. Das lässt die Wahrscheinlichkeit einer Wiedervereinigung noch ein Stückchen näher rücken.

„Wir sprechen darüber“, antwortet Sambora auf die Frage nach einer Reunion und wiederholt damit andere Äußerungen, die er im Jahr 2023 gemacht hat. Auf die Nachfrage, was das Gespräch beinhaltet – und ob er tatsächlich mit dem Bon Jovi-Sänger telefoniert hat – antwortet Sambora: „Ja, habe ich. Es gibt eine große Nachfrage nach einer Reunion. Besonders außerhalb der USA.“

Reunion rückt näher

Dies ist eine ziemliche Kehrtwende von dem, was Sambora früher in diesem Sommer gesagt hat. Im Juni, als er gefragt wurde, ob die beiden Parteien darüber gesprochen hätten, antwortete Sambora noch: „Nein, noch nicht einmal ansatzweise. Niemand hat mich bisher gefragt.“ Allerdings fügte er damals hinzu: „Ich könnte es morgen machen, wenn sie mich fragen würden.“ Es gibt also Hoffnung.

Nachdem er sich mit Bon Jovi einen Namen gemacht hatte, verließ Richie Sambora die Band vor einem Konzert im Jahr 2013. Anfangs wurden „persönliche Probleme“ als Grund für das Fehlen des Gitarristen auf ihrer Tournee angegeben, wobei Jon Bon Jovi später Gerüchte dementierte, dass der Gitarrist aus der Band geworfen worden sei. Ein Jahr später bestätigte der Sänger jedoch, dass Sambora ausgestiegen ist.

Phil X, der zuvor als Sessionmusiker und Tourneemusiker für die Band tätig war, wurde 2016 offizielles Mitglied der Band. Seitdem übernimmt er Lead- und Rhythmusgitarrenparts sowie Backing Vocals.

