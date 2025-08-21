Im Interview mit Guitar World sprach Gojira-Frontmann Joe Duplantier über den Moment, als er während eines Auftritts in Istanbul durch einen Fan von Ozzy Osbournes Tod erfuhr.

Mittendrin

Duplantier erzählt: „Wir spielten in Istanbul. Nach drei Songs hielt ein Fan sein Handy hoch, während wir gerade ‘Backbone’ spielten. Auf dem Bildschirm stand ‚RIP OZZY‘, und ich dachte mir nur, ‚Was zur Hölle, bitte nicht! Ich arbeite hier!‘ Dann habe ich mich aber gefragt, ob es vielleicht stimmen könnte. Als ich die Chance bekam, rannte ich an den Bühnenrandm und unser Manager bestätigte, dass es stimmte.“

Der Sänger teilte die News auch gleich mit seinen Fans. Er meint: „Ich habe es dem Publikum einfach geradeheraus erzählt. Ich wollte kein Gimmick daraus machen. Die Reaktion war verrückt: Niemand sagte ein Wort. Wir spielten ‘Flying Whales’ für Ozzy, während alle ihre Lichter hochhielten. Ich konnte Menschen weinen sehen.“

Verrückter Zufall

Durch Zufall hatten Gojira an diesem Abend sowieso schon vor, ‘Under The Sun’ von Black Sabbath später im Set zu spielen, was sie dann auch taten. Der Frontmann sagt: „Wir machen eigentlich nie Cover – aber unser Plan war es, später Black Sabbath zu spielen. Wie verrückt ist das denn? Es war sehr beeindruckend. Und seither habe ich eine Art Revival, weil ich mir die ganzen Klassiker durchhöre. Ozzy war solch ein Charakter. Ich werde bald wieder in Birmingham sein, um die Energie dort aufzusaugen.“

Gojira hatten einige Wochen vor Ozzys Tod bei dem „Back To The Beginning“-Abschiedskonzert gespielt, und Black Sabbath somit Tribut gezollt. Dort spielten sie unter anderem ihren Olympia-Hit ‘Mea Culpa (Ah! Ça ira!)’ und auch ‘Under The Sun’.

