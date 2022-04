Joey Jordison: Heute wäre der Slipknot-Drummer 47 Jahre alt

Einer der begnadetsten Schlagzeuger dieser Zeit würde heute seinen 47. Geburtstag feiern. Joey Jordison, ein Drummer aus Leidenschaft und Überzeugung, der zahlreiche Musikschaffende dazu inspirierte, es seiner Kunst gleichzutun, weilt seit dem 26. Juli 2021 nicht mehr unter uns und wird seither kläglich vermisst.

Trotz zahlreicher Besetzungswechsel, auch zu Beginn der Karriere, manövrierten sich Slipknot mit ihrem bandbetitelten Debüt-Album und darauffolgender Kult-CDs wie IOWA (2001), VOL. 3: THE SUBLIMINAL VERSES (2004) und ALL HOPE IS GONE (2008) an die Metal-Speerspitze. Bis 2013 hielt sich Jordison an der Seite von Slipknot, produzierte bis dato allerdings keine weiteren Alben mit der Band.

Unvergessenes Ausnahmetalent

Dem Titel des „besten Schlagzeugers der letzten 25 Jahren“, den Jordison 2010 von der Musikzeitschrift Rhythm erhalten hatte, machte er bis zu seinem letzten Tage alle Ehre. Jordison revolutionierte das „simple Schlagzeugspiel“, sofern ein solches überhaupt existiert, und wird für sein außergewöhnliches Können vermutlich auf ewig in Erinnerung bleiben. Also, ein fettes cheers und happy birthday!