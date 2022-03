Amon Amarth-Frontmann Johan steht auf Kampfsport und sieht sich gerne Matches der Ultimate Fighting Championship (UFC) an. Doch damit ist ab sofort Schluss. Hegg hat sei Abo gekündigt, weil die UFC trotz des anhaltenden Krieges in der Ukraine russische Athleten in den Ring lässt. Für den Schweden ist das ein No-go.

So twitterte der Musiker: „Solange die UFC russischen Kämpfern erlaubt, im Wettkampf anzutreten und Geld zu verdienen, während Kinder in der Ukraine sterben, wird die UFC kein Geld von mir kriegen. Ich habe nun meinen Fight Pass gekündigt. Athleten repräsentieren ihr Land und ihr Regime. Russischen Kämpfern erlauben, anzutreten, ist Putin zu unterstützen.“ Diese emotionale Entscheidung ist natürlich nachvollziehbar. Dennoch haben einige Follower Johan Hegg dafür kritisiert. Man dürfe Sportler nicht verurteilen, nur weil sie aus Russland stammen. Der konkrete Stein des Anstoßes für den Sänger ist das anstehende UFC-Match zwischen dem Briten Tom Aspinall und dem Russen Alexander Volkov.

Zuletzt schrieb Johan Hegg auf Twitter: „Meine Texte drehen sich oft um glorreiche Kämpfe und tapfere Krieger. Aber sie sind nur Geschichten, die manchmal auf der Geschichte basieren. Das bedeutet nicht, dass ich Krieg als Mittel dazu billige, Konflikte zu lösen. Krieg ist nie eine Lösung für einen Disput. Er kann nur mehr Feindseligkeit und Hass zwischen Menschen schaffen. Derzeit ist Putin in die Ukraine einmarschiert — in einen demokratischen, souveränen Staat. […] Ich dachte, wir als Europäer wären darüber hinaus, besonders angesichts unserer schwierigen Vergangenheit.

Meine Hoffnung ist, dass Putin diesen Angriff auf die Ukraine beenden und wieder Frieden in Europa hergestellt wird. Dennoch fürchte ich, wird es sehr lange dauern, bis sich Russland und der Rest der Welt wieder vertrauen. Ich stehe der Ukraine und allen Russen zur Seite, die gegen diesen Krieg sind.“

As long as @ufc allows Russian fighters to compete and make money, while children die in Ukraine, @ufc will not get my money.

I have now cancelled my fight pass.

Athletes represent their country and regime. Allowing Russian fighters to compete is to support Putin.

— Johan Hegg 🇺🇦 (@AmonJohan) March 7, 2022